Luis Malagón llegó al América como suplente de Ochoa

América confirmó el fichaje de Luis Malagón para el Clausura 2023 (Twitter/ @ClubAmerica)

Solo transcurrieron 24 horas para que el club América presentara al nuevo portero que tomará la vacante que dejó Guillermo Ochoa, se trata de Luis Ángel Malagón. En medio de los rumores de su posible llegada, la noche del miércoles 21 de diciembre el equipo azulcrema acabó con las especulaciones y confirmó la adquisición de su nuevo jugador.

Memo Ochoa dejó el club América para irse a Europa De forma oficial, Guillermo Ochoa ya no seguirá para el Clausura 2023 a pesar de intentos de renovación. Ahora ya tendría un lugar en la Serie A VER NOTA

Fue a través de redes sociales el conjunto de las Águilas confirmó la llegada del portero que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Malagón se encargará de tomar el puesto que dejó Memo Ochoa con su salida del club, por lo que se convirtió en el primer refuerzo para el Clausura 2023; sin embargo, tendría que competir por la titularidad.

Fue a través de redes sociales que el equipo capitalino le dio la bienvenida al cancerbero de 25 años. Para su presentación, las Águilas se encargaron de hace un video en el que se presumió de las habilidades de Luis Malagón en la portería. Desde los campos de entrenamiento de Coapa se vio cómo uno de los jugadores del equipo lo retó a una ronda de penales.

En ella se pudo apreciar cómo el portero canterano de Morelia acertó en cada uno de los disparos, pero sin revelar su identidad. Una vez concluida la ronda de penales, la cámara se volteó para revelar la identidad del portero. Malagón apareció y dijo “somos América”.

Cuál es el plan del América para cubrir la salida de Memo Ochoa El equipo de Coapa confirmó que el arquero de 36 años decidió no extender su contrato con el equipo después de haber cumplido su segunda etapa en la Liga MX VER NOTA

A pesar de que América confirmó su nuevo fichaje hasta este 21 de diciembre, en el partido de Pumas vs Necaxa —realizado el 20 de diciembre— Andrés Lillini, técnico de los Rayos, adelantó que su portero estaba por salir del club y que por eso no lo había convocado al partido de pretemporada en Ciudad Universitaria.

“Respecto a Malagón, y porqué no lo llevé a ni a la banca, la directiva me dijo que está terminando la negociación con América, entonces optamos por no arriesgarlo porque me dijo el presidente que se estaban llevando a cabo la negociación y está avanzando”, expresó en conferencia de prensa.

Luis Malagón fue medallista olímpico en Tokio 2020 (REUTERS/Henry Romero)

Luis Ángel Malagón llegó proveniente del conjunto hidrocálido, en el torneo anterior (Apertura 2022) su equipo calificó a las instancias del repechaje, pero no pudieron clasificar a liguilla y fueron eliminados.

La emotiva carta de Memo Ochoa al club América y a Azcárraga El experimentado portero saldrá a Europa para tener una segunda etapa en el futbol occidental, pero antes de ello expresó su cariño a todos los que conforman al equipo de las Águilas VER NOTA

En cuanto se confirmó que Ochoa ya no estaría más con los de Coapa, el primer nombre que relució como el posible portero que tomaría su lugar se trató de Malagón. Debido a su juventud y su primera experiencia con la selección mexicana sub - 23, es un candidato idóneo para competir por la titularidad con Óscar Jiménez.

A pesar de que Jiménez ya lleva varias temporadas con América, siempre se mantuvo a la sombra de Ochoa. Pero con su partida se perfila como el arquero a tomar la titularidad; sin embargo, dentro de la estrategia de Fernando Ortiz podría poner a prueba a Malagón con Jiménez.

Luis Malagón jugó con Necaxa 2 años (Foto: Instagram/@angelmalagonv

Dentro de la experiencia del arquero de 25 años, empezó su carrera en el club Santos, pero al no recibir una oportunidad —por cuestiones de indisciplina— surgió de las fuerzas básicas de Morelia ya que ahí pudo debutar en la Primera División de México. A partir de entonces empezó a tener minutos en la cancha.

Pero cuando la franquicia de Morelia cambió de sede y se mudó a Mazatlán, Malagón fue adquirido por los Rayos de Necaxa, equipo en el que se consolidó como portero titular y se convirtió en un elemento destacado de su equipo, al grado que llamó la atención de Jaime Lozano para la sub-23. Durante el proceso de la sub-23 se convirtió en campeón preolímpico de Concacaf y tuvo una medalla de bronce en Tokio 2020.

SEGUIR LEYENDO: