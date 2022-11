Jhonny Caz y el conmovedor mensaje LGBT+ en la semifinal de La Más Draga 5

El cantante dio un conmovedor mensaje LGBT+ en la semifinal de La Más Draga 5 (Foto: Instagram/@lamasdraga)

El último famoso del panel de jueces de La Más Draga 5 ha llegado y sus discurso previo a conocer a las finalistas ha causado gran euforia en redes sociales. Jhonny Caz, de Grupo Firme, debutó con gran éxito en la semifinal del reality show de Drag Queens más popular de internet en México y Latinoamérica.

El hermano mayor de Eduin Caz deslumbró a los internautas con su inesperada presencia, pues aseguraron que sigue rompiendo todo tipo de estereotipos que los hombres dentro del regional mexicano han establecido y normalizado durante décadas, siendo sus palabras dentro del programa un ejemplo más de ello.

“Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche, porque ustedes son las más, pero él es el más; porque es cantante, porque es ching*n, porque los emociona y él es Jhonny Caz, de Grupo Firme”, presentó Maca Carriedo, quien es la actual conductora.

La semifinal fue el pasado martes 29 de noviembre (Foto: Instagram/@lamasdraga)

Con un atuendo sinténtico en colores rojo y negro, maquillaje en los ojos y su típica cabellera en color rosa lavanda, la tercera voz del la también nombrada Banda Fenómeno no dudó en dedicar unas palabras a la comunidad LGBT+, a la cual también pertenece.

“Yo estoy feliz y contento de estar aquí con mis amores. Me moría de ganas por estar aquí y pues la verdad muy agradecido con el espacio porque ver como ha crecido este proyecto me llena de alegría, porque si crecen así los proyectos es porque la comunidad va creciendo, va teniendo más visibilidad, más nombre, se está haciendo más presente y es algo que me encanta”, expresó Jhonny Caz.

El intérprete de canciones como En Tu Perra Vida, Se Fue La Pantera y El Tóxico hizo hincapié en lo laborioso y costoso que puede llegar a hacer el ejercer un oficio y arte como lo es el Drag y más en un país como México: “Este arte que no es cosa sencilla (realizó señas con referencia a los costos económicos) se está dignificando como merece ser”, finalizó.

El discurso ha hecho que su nombre sea tendencia y que cientos de internautas pertenecientes a la comunidad le agradezcan por ello y las acciones que ha tenido en conciertos con Grupo Firme, pues en más de una ocasión ha mostrado la bandera LGBT+ en el escenario.

“Si grupo Firme tiene algo bien dentro de todos los escándalos es justo Jhonny, que miren todo lo que está haciendo cuando esto en el pasado le hubiera costado la carrera”. “Increíble pero cierto, un Caz haciendo historia en un programa de Drag Queen, nadie lo hubiera pensado hace años”. “Fiel a su comunidad y se noto en las críticas con las referencias, lo que quiere decir que si es fan del programa y además con un look muy cool”. “Canta para un público que en su mayoría es heterosexual, así que este chico de verdad la esta rompiendo por nosotros”, escribieron fans.

¿Top 5 en La Más Draga?

"La Más Draga" es el programa de Drag Queens más famoso en formato hispanohablante (Foto: Instagram/@lamasdraga)

Si bien el referente cultural mundial sobre el tema y la transnacional franquicia RuPaul’s Drag Race -con diversas variantes-, la certificación de dicho arte parecía ser exclusiva de los exponentes y el público perteneciente a Estados Unidos. Pero en el año 2018 un nuevo fenómeno nació y con tan solo 4 temporadas al aire y una al aire diminuta oportunidad se abrió para los mexicanos y más tarde para el resto de los hispanohablantes.

El final de la nombrada Quinta Ola está por llegar el próximo martes 13 de diciembre desde la Arena Ciudad de México y será completamente en vivo, teniendo como finalistas a Paper Cut, Santa Lucía, Liza Zan Zuzi, Fifí Estah y sí Carlo Villarreal y Bruno Olvez abrieron la incógnita de tener una quinta completamente secreta.

