El momento en que un automovilista fue arrollado por tren en Ecatepec

Un conductor intentó ganarle el paso a un tren en Ecatepec, Edomex Créditos:@FernandoCruzFr7

Este 22 de diciembre se registró un accidente vial en el que estuvieron involucrados una camioneta y un tren. El incidente sucedió en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Varios reos intentaron amotinarse en penal de Chiconautla en Ecatepec, Estado de México A través de redes sociales se pudo ver que del lugar se desprendía humo, derivado de las actividades al interior del lugar VER NOTA

En un video de menos de 20 segundos quedó registrado el intento del conductor de un vehículo blanco por ganarle el paso a una locomotora en el cruce ferroviario de Jardínes de Morelos.

El automovilista, al notar que el tren se aproximaba decidió no parar y, en cambio, avanzó a toda velocidad. Sin embargo, no logró evadirlo y terminó siendo embestido, tal como quedó documentado en un video que tomaron las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5).

Un automovilista intentó ganarle el paso al tren en Edomex (Twitter)

La locomotora lanzó a la camioneta, que perdió el control por unos segundos y terminó girada en dirección contraria. En cuanto la unidad se detuvo un grupo de personas se acercaron para auxiliar al hombre que iba al volante, incluidos uniformados que segundos antes estaban dentro de un vehículo oficial que patrullaba la zona.

Ejecutaron a balazos a Bernardo Corona, director de Protección Civil de Los Reyes La Paz, Edomex Primeros reportes señalan que los responsables del homicidio escaparon del lugar de los hechos a bordo de vehículos VER NOTA

Pese a lo aparatoso del accidente, el conductor no sufrió lesiones de gravedad, según informó el reportero Fernando Cruz, quien en su cuenta de Twitter @FernandoCruzFr7 publicó:

“El conductor de esta camioneta le importó poco el alto en el cruce ferroviario de Jardines de Morelos en Ecatepec, Edomex y fue embestido por la locomotora Afortunadamente el chofer resultó con heridas leves. cámaras del C5 grabaron el momento”.

El automovilista que fue arrollado por el tren fue criticado en redes (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

La grabación desató todo tipo de comentarios en redes sociales, en donde algunos dieron respuestas irónicas como “Se ahorró mucho tiempo” y otros apuntaron que el conductor podría pedir indemnización a pesar de haber actuado imprudentemente, como comentarios como “resultará que el idiota del carro pedirá que le repongan su el vehículo”.

Así fue como policías salvaron a varios perritos de un incendio en Tultitlán Uniformados del Edomex no dudaron en poner a salvo a un grupo de animales que quedaron atrapados en una bodega VER NOTA

Finalmente algunos usuarios que aseguraron que el automovilista no quiso rebasar al tren sino que no desaceleró porque la locomotora no era visible y no había ningún indicador de que se aproximaba. En ese sentido alguien comentó: “No, eso no es intentar ganarle al tren. No veo señales ni semáforo, el tren sale de una zona arbolada, a alta velocidad. Si no conoces la zona quien madres se va imaginar que te saldra de la nada un tren”.

Tren embistió a un automovilista en Tlaquepaque, Jalisco

Un suceso similar ocurrió en Tlaquepaque, Jalisco en días anteriores. El pasado 20 de diciembre se viralizó el video del momento en que un tren embistió un vehículo en el que iba un joven, al que segundos antes intentaron sacar desesperadamente.

Esta no es la primera vez en que un intento fallido por ganar el paso a un tren provoca un accidente. A finales de octubre de este año un tren chocó contra una pipa en Aguascalientes, con lo cual éste quedó en llamas y avanzó varios metros en este estado ante la sorpresa de decenas de automovilistas que estaban detenidos esperando su turno de pasar, algunos de los cuales optaron por bajar de su auto.

En Aguascalientes un tren quedó en llamas tras chocar con una pipa en octubre (@vialhermes/Twitter)

Presuntamente el conductor de la pipa con material inflamable intentó pasar antes que el tren pero al no tener éxito provocó un siniestro en que el que resultaron afectados 1500 habitantes de la zona que fueron evacuados, así como 120 casas y 50 vehículos resultaron dañados.

Con la rápida intervención de los servicios de emergencia se logró un saldo blanco. Participaron cerca de 80 personas entre personal que estaba en servicio, personas que estaban en su día de descanso y voluntarios, además de técnicos de la Comisión Federal Electoral (CFE) que tuvieron que participar debido a líneas de luz y gas natural resultaron afectadas.

SEGUIR LEYENDO: