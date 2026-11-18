Los Bukis, Luis Miguel y Grupo Firme encabezaron las recaudaciones en estadios de la NFL y arenas de la NBA en Estados Unidos, superando marcas de asistencia de artistas anglosajones. (Especial )

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Las producciones de música mexicana encabezaron los balances de recaudación en estadios y arenas de Estados Unidos. Las cifras de asistencia en recintos deportivos de alta capacidad transformaron las giras en español en el segmento de mayor crecimiento financiero dentro de la industria del entretenimiento en vivo.

Los datos oficiales de la industria situaron estas presentaciones en los primeros puestos mundiales. El volumen de ingresos superó a espectáculos de pop y rock anglosajón, impulsado por entradas vendidas en moneda extranjera y calendarios con fechas consecutivas en California, Texas, Illinois y Nevada.

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La concentración demográfica y el poder de compra de la comunidad hispana respaldaron la ocupación total de complejos de la NFL y la NBA.

Los promotores modificaron la asignación de fechas en los recintos más cotizados para garantizar temporadas completas a los actos procedentes de México.

Los Bukis abrieron el SoFi Stadium para la música latina y compitieron contra The Rolling Stones

La agrupación liderada por Marco Antonio Solís marcó un precedente en la industria del espectáculo en vivo en 2021. El grupo fundado en Michoacán se convirtió en el primer acto hispano en agotar la capacidad total del SoFi Stadium en Inglewood, California.

Las dos presentaciones iniciales de la gira Una historia cantada recaudaron más de 19 millones de dólares. El boletaje conjunto reunió a más de 100 mil personas en el inmueble recién inaugurado, confirmando la rentabilidad de las bandas de música regional en los mercados metropolitanos estadounidenses.

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El recorrido por inmuebles de fútbol americano acumuló 49 millones de dólares en apenas nueve conciertos reportados. Esa cifra colocó a la banda como la tercera gira con mayores ingresos en territorio estadounidense durante ese año, únicamente detrás de The Rolling Stones.

El calendario sumó llenos totales en el Soldier Field de Chicago, el AT&T Stadium en Arlington y el RingCentral Coliseum de Oakland.

El desempeño comercial derivó en la contratación de una residencia artística de 15 fechas en el complejo Dolby Live de Las Vegas.

La gira Una historia cantada de Los Bukis recaudó más de 19,000,000 de dólares en dos fechas en el SoFi Stadium de California, marcando el primer lleno hispano en la historia del recinto. EFE/ Eduardo Cardoza / The 3 Collective

El tour mundial de Luis Miguel recaudó más de 318 millones de dólares y fijó una marca continental

El retorno a los escenarios de Luis Miguel rompió los registros financieros de la música hispana a escala internacional. Su gira desarrollada entre 2023 y 2024 acumuló 318 millones de dólares brutos en taquilla con más de 2 millones de boletos comercializados en 146 presentaciones iniciales.

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El balance de venta superó las marcas establecidas previamente por exponentes del género urbano continental. En las ciudades estadounidenses, el intérprete vendió la totalidad de localidades disponibles en foros como el Madison Square Garden en Nueva York y el Kaseya Center en Miami.

La comercialización de accesos generó ingresos de 49 millones de dólares en su primera etapa por la Unión Americana. El cantante extendió la serie de presentaciones hacia arenas techadas en Texas y California, registrando precios promedio de entrada superiores a los 200 dólares.

La regularidad de asistencias en Norteamérica apuntaló el total de un espectáculo que alcanzó 194 fechas en 20 países. La producción se posicionó como el recorrido más lucrativo registrado para un artista solista originario de México.

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El recorrido continental de Luis Miguel acumuló más de 318,000,000 de dólares en taquilla y vendió más de dos millones de entradas, colocándose como la gira hispana más taquillera en los registros de Billboard Boxscore. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Grupo Firme agotó siete funciones en Los Ángeles y llevó el regional mexicano a estadios de la NFL

La agrupación originaria de Tijuana estableció un hito en la Crypto.com Arena de Los Ángeles. En 2021, la banda encabezada por Eduin Caz ofreció 7 conciertos consecutivos con localidades agotadas, convocando a casi 80 mil espectadores en una misma plaza.

La serie de funciones en el antiguo Staples Center generó una recaudación de 7 millones de dólares. Esta marca impuso el récord del mayor número de presentaciones ofrecidas por un artista hispano en un solo año calendario dentro de ese recinto angelino.

El salto hacia estadios de gran escala se concretó en mayo de 2022 y 2023. La agrupación llenó dos fechas consecutivas en el SoFi Stadium, registrando ingresos por más de 13 millones de dólares, cifra complementada con espectáculos en el Allegiant Stadium de Las Vegas y el Petco Park de San Diego.

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El total acumulado por la banda en los informes de taquilla rebasó los 150 millones de dólares en 79 presentaciones registradas. La cifra confirmó la viabilidad comercial de trasladar el formato de banda sinaloense hacia complejos diseñados para las ligas deportivas mayores.

Grupo Firme agotó siete noches seguidas en la Crypto.com Arena y generó 13,600,000 dólares en el SoFi Stadium, trasladando la música de banda sinaloense a los mayores complejos deportivos de California. (IG: Grupo Firme)

Las residencias de Maná y el adiós de Los Temerarios consolidaron el mercado en California

La presencia del rock mexicano alcanzó un récord de permanencia a través de Maná. El cuarteto tapatío instituyó una residencia continua en The Kia Forum de Inglewood, donde rebasó 31 conciertos con boletaje agotado, superando las marcas de actuaciones individuales fijadas por solistas anglosajones en foros locales.

El cuarteto tapatío instituyó una residencia continua en The Kia Forum de Inglewood, donde rebasó 31 conciertos. (Archivo)

Por su parte, la gira de despedida “Hasta siempre” de Los Temerarios abarrotó el BMO Stadium de Los Ángeles en dos fechas consecutivas.

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Cada presentación congregó a más de 23 mil asistentes, sumando funciones completas en el Allstate Arena de Chicago y el Toyota Center de Houston.

La gira de despedida Hasta siempre de Los Temerarios abarrotó el BMO Stadium de Los Ángeles. (Foto: Twitter/@los_temerarios)

La venta anticipada de accesos en arenas techadas y estadios abiertos ratificó que las audiencias hispanas sostienen la rentabilidad de las promotoras transnacionales.

La programación de giras mexicanas en recintos de gran calado se consolidó como una constante en el modelo de negocios de la industria del entretenimiento en Estados Unidos.