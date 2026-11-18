Pemex le debe al Banco Inbursa, propiedad de Carlos Slim, más de 17 mil millones de pesos. Crédito: Bloomberg

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Petróleos Mexicanos (Pemex) aún es una de las petroleras más endeudadas del mundo, por eso no es sorpresa que tenga obligaciones con decenas de bancos e instituciones financieras, tanto en México como en el extranjero.

Una de las instituciones bancarias a las que le debe Pemex, es ni más ni menos, que Banco Inbursa, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Helú.

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Pemex debe más de 17 mil millones de pesos a Banco Inbursa, propiedad del empresario Carlos Slim

Datos del reporte financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026, revelan que la empresa pública del Estado mantiene adeudos con diversas instituciones financieras por aproximadamente 388 mil millones de pesos, monto que representa el 28.6 por ciento de su deuda total, misma que asciende a un billón 353 mil millones de pesos.

“Para cumplir con las obligaciones de pago de su deuda, Pemex ha recurrido y podría seguir recurriendo a los flujos de efectivo provenientes de sus operaciones, disposiciones de las líneas de crédito, aportaciones de capital por parte del Gobierno Federal y, en su caso, esquemas de financiamiento adicionales (incluyendo el refinanciamiento de la deuda)”, se lee en el reporte de la petrolera.

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El empresario Carlos Slim es dueño del Banco Inbursa. Crédito: Reuters

Carlos Slim y la deuda de la petrolera con su banco

Llama la atención que entre los acreedores mexicanos de la petrolera, encabezada por Juan Carlos Carpio Fragoso, se encuentra Inbursa, propiedad del hombre más rico de México, Carlos Slim.

De acuerdo con el desglose de los compromisos de Pemex, hay tres financiamientos contratados con Inbursa. Los dos primeros se firmaron en 2023, ambos con vencimiento en 2033 y una tasa de interés fija de 10.375 por ciento.

Así se desglosan los créditos de Pemex con Inbursa

En ese sentido, los datos dados a conocer por la propia Pemex detallan que el primer crédito asciende a tres mil 568 millones 260 mil pesos, mientras que el segundo alcanza nueve mil 589 millones 706 mil pesos.

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Mientras que el tercer financiamiento se contrató en 2022, con vencimiento en 2029, por un monto de cuatro mil 517 millones 445 mil pesos.

Ya en conjunto, los tres créditos contratados por la paraestatal suman 17 mil 675 millones 411 mil pesos, obligaciones cuyo vencimiento se extiende por más de una década desde la contratación de los primeros financiamientos.

¿A qué otros bancos les debe la empresa pública del Estado?

Inbursa no es el único banco con el que Pemex mantiene créditos, pues también destacan otras instituciones con fuerte presencia en el sistema financiero nacional, como Banorte, Banco Azteca y Multiva.

Entre las deudas de Pemex con la banca destaca la que mantiene con Banorte, de nueve mil 775 millones de pesos. Con Banco Azteca, el adeudo es de mil 045 millones de pesos, mientras que con Multiva suma 100.8 millones de pesos.

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Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) registra cuatro créditos vigentes con la petrolera, por un monto conjunto de 47 mil 630 millones de pesos. De esa cifra, tres mil 858.9 millones de pesos tienen vencimiento entre 2026 y 2027.

Pemex también le debe a bancos como Banco Azteca. ECONOMIA MATTHEW RUTLEDGE

¿Cuáles son los acreedores extranjeros de Pemex?

Respecto al ámbito internacional, Pemex mantiene compromisos con algunas de las principales instituciones bancarias del mundo.

Bank of America, Citigroup y JPMorgan se ubican entre los principales acreedores de la petrolera, con una deuda de aproximadamente 67 mil 058 millones de pesos con cada una de estas instituciones. Cerca de 85 por ciento de estos compromisos corresponde a financiamientos de largo plazo, con vencimiento en 2030.

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GLAS USA, filial estadounidense de Global Loan Agency Services Limited, figura como otro acreedor relevante. La firma administra préstamos y recursos en representación de fondos de inversión, aseguradoras y bancos.

Con esta entidad, la empresa pública del Estado registra obligaciones por 58 mil 479.6 millones de pesos, con vencimiento previsto para 2026.

Pero la lista de acreedores extranjeros también incluye a:

BNP Paribas, de Francia .

Sumitomo Mitsui, de Japón .

BBVA Bancomer, de España .

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, con sede en Panamá .

First Reserve , fondo de inversión especializado en energía.

Marverde Infrastructure, filial mexicana de la firma global de capital privado KKR.

Cabe señalar que se trata de créditos bancarios que pueden ocuparse para diferentes necesidades de liquidez, capital de trabajo, refinanciamiento, pago a proveedores, adquisición de equipos y renta de plataformas, etcétera.

Carlos Slim no solo invierte en petróleo y en la petrolera, pues, de acuerdo con datos de Pemex, ésta le debe a Banco Inbursa, propiedad del magnate, más de 17 mil millones de pesos.

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