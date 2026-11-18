El logotipo de La Mansión VIP presenta el contorno de una casa dorada con una llama roja y el crédito del creador de contenido HotSpanish sobre un fondo negro.

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Tony Aguirre lidera la tabla de posiciones de La Mansión VIP 2 con 165,726.46 puntos tras la primera semana de competencia, mientras cinco de los 14 habitantes activos enfrentan riesgo de eliminación en la gala del próximo domingo 22 de noviembre.

Itatí López se mantiene en el segundo lugar con 82,676.76 puntos acumulados, lo que equivale a más de 1,500,000 pesos recaudados dentro del programa de HotSpanish. La diferencia con el líder refleja la brecha de respaldo entre los primeros puestos y el resto del elenco.

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Jorjais desplaza a Karely Ruiz del grupo líder

Jorjais ocupa el tercer puesto de la tabla, posición que le arrebató a Karely Ruiz durante la segunda semana de competencia. La influencer regiomontana cayó al octavo lugar, en zona media del tablero de 14 participantes.

Los participantes del programa La Mansión VIP comparten una cena en torno a una mesa con estética retro junto a una pista de baile iluminada. (La Mansion VIP 2)

Paolita Suárez, JAlexis, La Cukis y Bellakath ocupan del cuarto al séptimo lugar, respectivamente. Esta franja intermedia concentra a los habitantes con respaldo estable pero sin margen para relajarse ante los movimientos semanales del público.

Cinco habitantes concentran el riesgo de salida

Joao Ferreira marca el puesto 12, seguido por Edwin Mendoza en el 13. Yetus, quien ingresó hace pocos días al reality, ocupa el lugar 14 sin haber logrado consolidar apoyo suficiente.

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Deiby Ruiz aparece en el sitio 15 y Rod Contreras cierra la tabla en el último lugar. Ambos, junto con Yetus, Ferreira y Mendoza, requieren movilizar votos antes del cierre de la semana para evitar salir en la gala de este domingo.

Yetus Prime permanece sentado en un sillón junto a otro participante durante una emisión del programa La Mansión VIP. (HotSpanish Vlogs)

El sistema de puntos combina votos gratuitos y donaciones

La producción de HotSpanish mide la permanencia de los habitantes mediante donaciones y votos digitales. Cada peso enviado por Súper Chat en YouTube suma puntos que definen quién se salva en las galas de eliminación de cada domingo.

El reglamento permite a cada usuario repartir diez votos diarios gratuitos en el sitio lamansionvip.com, además de cinco votos extra al ver anuncios completos. La segunda vía de apoyo es el Súper Chat en el canal de YouTube HotSpanish Vlogs, con aportaciones desde 50 pesos mexicanos.

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La temporada arrancó con 16 participantes y ya registra tres bajas

Abel Robles se convirtió en el primer eliminado oficial de la segunda temporada el domingo 15 de noviembre, tras cerrar la primera semana con apenas 8,742.84 puntos, la cifra más baja del elenco. El atleta sonorense quedó en la zona de riesgo junto con Bellakath, Doña Alegría y La Cukis, pero fue él quien recibió el menor respaldo del público.

Doña Alegría, La Cukis, Bellakath y Abel Robles escuchan los resultados de las votaciones en el patio de la residencia durante la primera gala de eliminación del reality show. (Captura de pantalla )

A esa salida se sumaron dos renuncias voluntarias previas: el cantante urbano Dani Flow y el creador de contenido Jorge Durán abandonaron la casa por motivos personales durante los primeros días de transmisión. Para reforzar el elenco tras estas bajas, la producción incorporó a dos nuevos participantes, Yetus Prime y Deiby Ruiz.

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Circula polémica por un presunto código enviado a Karely Ruiz

Usuarios en redes sociales acusan a Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, de usar un mensaje en clave vía Súper Chat para advertirle su posición en el tablero general. El aviso, disfrazado como un comentario sobre un horario para dormir, buscaría informarle que marchaba en el octavo lugar.

El reglamento de La Mansión VIP prohíbe de forma tajante que los mensajes externos compartan datos sobre la competencia o métricas de popularidad de los habitantes. La producción autoriza únicamente saludos de familiares y retos a cambio de aportaciones económicas, sin información que altere el desarrollo del juego.

Karely Ruiz enfrenta señalamientos en redes sociales por un presunto mensaje en clave enviado por su esposo mediante un Super Chat en La Mansión VIP. (IG: karelyruiz)

Cómo funciona la tabla de posiciones de La Mansión VIP

La Mansión VIP 2 es un reality show de HotSpanish, grabado 24/7 desde Guadalajara, con un premio de 2,000,000 de pesos para quien resista 30 días dentro de la casa.

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El sistema de puntos

La tabla de posiciones se arma con la suma de dos tipos de apoyo:

Votos gratuitos : cada usuario puede entrar al sitio oficial lamansionvip.com y repartir 10 votos diarios entre los participantes, más 5 votos extra si ve anuncios completos.

Donaciones directas: los seguidores pueden aportar desde 50 pesos mediante Super Chat en la transmisión de YouTube del canal HotSpanish Vlogs, escribiendo el hashtag del participante para sumarle puntos.

El conductor recalcó las cláusulas del contrato ante salidas de Dani Flow y Jorge Durán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos mecanismos se contabilizan juntos y definen la posición de cada habitante en el marcador general, que se actualiza en tiempo real.

Qué significa la posición en la tabla

Quien encabeza la lista sería el ganador si en ese momento cerraran las votaciones.

Los últimos lugares quedan en zona de riesgo de nominación y eliminación.

La producción define la salida de los participantes combinando estas métricas con las nominaciones del programa.