Los boletos más económicos para el concierto de Ye en el Estadio Banorte cuestan 3,480 pesos en las secciones Alto Norte 600 y Alto Sur 600. (Amy Harris/Invision/AP)

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Los boletos más económicos para ver a Ye —el rapero conocido como Kanye West— en el Estadio Banorte de la Ciudad de México cuestan 3,480 pesos y corresponden a las secciones Alto Norte 600 y Alto Sur 600, ubicadas en el anillo superior del recinto. La preventa arrancó el lunes 16 de noviembre de 2026 para quienes completaron su prerregistro en el sitio oficial del evento.

La preventa abrió sin anuncio público y sin fecha de venta general confirmada

La preventa para personas con prerregistro arranca sin una fecha confirmada para la venta general de boletos.

El proceso de compra anticipada comenzó a las 12:00 horas del 16 de noviembre. Los usuarios registrados recibieron un correo con el enlace para acceder a la fila virtual. Hasta el 17 de noviembre no se había anunciado una fecha de venta general, según la información publicada en los canales oficiales del evento. Quienes no lograron comprar en la preventa tienen como alternativa los mercados de reventa, donde los precios para zonas altas arrancan en aproximadamente 408 dólares.

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La diferencia entre el boleto más barato y el más caro del concierto es de 14,520 pesos. Las secciones Chairman’s Club y Super Seats encabezan el listado con 18,000 pesos cada una, seguidas de Tunnel Club con 16,200 pesos y Locker Club con 15,000 pesos.

Las secciones 600 están en el anillo más alto del Estadio Banorte

Las entradas más caras del espectáculo corresponden a las zonas Chairman's Club y Super Seats con un costo de 18,000 pesos.

El Estadio Banorte —anteriormente conocido como Estadio Azteca— tiene sus gradas superiores divididas en cuatro anillos identificados como Nivel 300, 400, 500 y 600. El Nivel 600 es el más elevado y el más alejado del terreno de juego. El campo se encuentra a 9.5 metros por debajo del nivel del suelo, lo que amplía aún más la diferencia de altura entre la cancha y las gradas superiores.

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La distancia entre el Nivel 600 y el escenario es la mayor del recinto. Desde esas secciones, el artista se ve reducido en tamaño y la experiencia depende directamente de la calidad y la cantidad de pantallas gigantes instaladas para el evento. Esto aplica también a la producción visual del espectáculo, que en shows de Ye suele incluir proyecciones y efectos de luz a gran escala.

El sonido y el ángulo de visión varían según la ubicación dentro del nivel alto

El Nivel 600 se ubica en el anillo más alto del recinto, donde la separación aumenta por los 9.5 metros de profundidad de la cancha. (IHA/via REUTERS)

Dentro del mismo Nivel 600, las subsecciones Norte y Sur ofrecen una perspectiva diferente a las laterales. Las secciones Alto Norte 600 y Alto Sur 600 apuntan hacia los extremos del campo, lo que coloca al espectador de frente al escenario si este se ubica en alguno de los lados cortos del estadio, o en un ángulo oblicuo si el escenario está en una zona lateral.

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Para el concierto de Elton John celebrado en el Estadio Banorte en octubre de 2026, el escenario se instaló en la zona sur de la cancha, lo que generó problemas de visibilidad parcial en algunos palcos y plateas. La ubicación definitiva del escenario para el concierto de Ye en marzo de 2027 no había sido informada públicamente al cierre de la preventa.

La cancha cuesta 108 pesos más que el boleto más barato

Una particularidad del mapa de precios es que la cancha tiene un costo de 3,588 pesos, apenas 108 pesos por encima del boleto más barato de zona alta. Esa cercanía de precios convierte a la cancha en una opción competitiva frente al Nivel 600, especialmente para quienes priorizan estar cerca del escenario aunque sea de pie y sin asiento asignado.

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Las secciones Alto Lateral 400, 500 y 600, así como Alto Norte y Alto Sur 400 y 500, tienen un precio de 3,720 pesos, es decir, 240 pesos más que las secciones más económicas. Esas zonas laterales ofrecen una perspectiva desde el costado del campo, que puede resultar más directa hacia el escenario si este se coloca en la zona central de la cancha.

El concierto es parte de la gira The Greatest Show on Earth

El Estadio Banorte cuenta con una capacidad para más de 80,000 personas, una escala superior a la Plaza de Toros México donde el rapero actuó en 2026.

El show del 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte forma parte de la gira identificada como The Greatest Show on Earth, también llamada Ye Live in Mexico. Está programado para las 21:00 horas en la sede ubicada sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

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Ye se presentó en la Ciudad de México en enero de 2026 en la Monumental Plaza de Toros México, un recinto con capacidad mucho menor. Los boletos para aquella función oscilaron entre 1,082 y 10,500 pesos antes de cargos adicionales. El Estadio Banorte tiene capacidad para más de 80,000 personas en configuración de concierto.

El recinto tiene dos pantallas de video fijas ubicadas en las gradas detrás de las porterías, además de las pantallas adicionales que cada producción instala según el diseño de cada espectáculo.