El video circula en redes sociales.

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Una mujer presuntamente identificada como Ximena Pichel, a quien redes sociales y medios locales atribuyen el apodo de “Lady Racista”, habría protagonizado un nuevo altercado con vecinos de un fraccionamiento en el municipio de El Marqués, Querétaro, según videos difundidos el 17 de noviembre de 2026. La identidad de la mujer que aparece en las grabaciones no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

El incidente habría comenzado cuando el perro de la presunta Ximena Pichel ingresó sin correa a un lago artificial dentro del fraccionamiento y comenzó a perseguir a los patos que nadaban en la zona, una conducta que contraviene el reglamento interno del desarrollo habitacional. Dos residentes que caminaban por el área le habrían reclamado a la mujer por no controlar a su mascota, lo que, de acuerdo con los testimonios publicados en redes sociales, desencadenó una reacción violenta.

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La mujer presuntamente salió del lago y persiguió a vecinos

Ximena Pichel habría sido visto en Querétaro, protagonizando una nueva discusión (Redes sociales)

Según los videos en circulación, la mujer habría ingresado al lago para recuperar a su perro y, al salir del agua, se habría lanzado en persecución de los residentes que le reclamaron. En las grabaciones se escucha a una vecina increparla: “¿Qué haces, estúpida?”, a lo que la mujer responde: “Vas a ver... Naca, ¿por qué corres, estúpida?”. Internautas señalaron que la discusión escaló con insultos clasistas, en un patrón que, según testigos citados en medios locales, habría reproducido el tono de las agresiones que hace más de un año le valieron el apodo a la presunta implicada.

Hasta el momento de la publicación de las imágenes, ni la Fiscalía del estado de Querétaro ni ninguna otra autoridad local se habían pronunciado sobre el caso. La identidad de la mujer que aparece en las grabaciones se basa exclusivamente en lo difundido por redes sociales, por lo que se mantiene como presunta.

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Ximena Pichel fue vinculada a proceso en 2025 por discriminar a un policía

La defensa de Pichel notificó en julio de 2026 la extinción de la acción penal tras pagar 98 mil pesos de reparación del daño al oficial agraviado. (Capturas de pantalla)

El apodo de “Lady Racista” se atribuye a Ximena Pichel desde julio de 2025, cuando un video la captó insultando a un agente de tránsito adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la calle Alfonso Reyes, en la colonia Hipódromo Condesa, mientras el oficial intentaba colocar un inmovilizador a su automóvil Mercedes-Benz por estar mal estacionado y no haber pagado el parquímetro. En la grabación, que se viralizó rápidamente, se escucha a Ximena Pichel decir: “¡Pinche negro... odio a los negros como tú, por culeros. Porque está bien estar negro, pero culero... los odio por nacos!”.

Tras la difusión de ese video, el agente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred). Un juez vinculó a Ximena Pichel a proceso por el delito de discriminación el 28 de julio de 2025, en una audiencia en la que obtuvo la suspensión condicional del proceso y quedó en libertad. Las medidas impuestas incluyeron tratamiento psicológico de control de ira, cursos contra la discriminación, prohibición de salir del país, firma periódica ante el juzgado durante seis meses, prestación de servicio comunitario y el pago de una compensación económica al policía agraviado.

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En mayo de 2026 fue citada a una audiencia por presunto incumplimiento de las terapias

(X)

El 20 de mayo de 2026, Ximena Pichel compareció ante un juez de control en la Ciudad de México después de que la Fiscalía capitalina la acusó de no haber completado las terapias contra la discriminación ordenadas en julio de 2025. Según reportes de SDP Noticias, el juez le concedió una segunda oportunidad y amplió en dos meses el plazo para concluir el servicio comunitario y el programa de intervención social.

El 29 de julio de 2026, la defensa de Ximena Pichel informó que su representada había cumplido íntegramente la suspensión condicional del proceso, incluido el pago de alrededor de 98 mil pesos por concepto de reparación del daño al agente de tránsito. Con ese cumplimiento, se extinguió la acción penal y Ximena Pichel quedó sin antecedentes en el expediente judicial. En un comunicado firmado por sus abogados, Ximena Pichel afirmó que esa etapa le permitió “reflexionar sobre la importancia de nuestras palabras”.

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La jefa de Gobierno y la presidenta se pronunciaron tras el incidente de 2025

El periodista Carlos Jiménez expuso que Lady Racista podría pisar la cárcel.

Después de la viralización del video de julio de 2025, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, respaldó públicamente al policía afectado y advirtió que cualquier acto de racismo y discriminación sería castigado. La presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el caso e hizo un llamado a erradicar el racismo, el clasismo y otras formas de discriminación en México. Por su parte, la presidenta del Copred, Geraldine González de la Vega, calificó la conducta de Ximena Pichel como una actitud discriminatoria “que reproduce estereotipos y prejuicios profundamente arraigados, que humilla y deshumaniza a las personas por su tono de piel y su supuesta condición social”.

Ximena Pichel es modelo de origen argentino y lleva más de 20 años en México

Ximena Pichel es modelo de origen argentino que, según información difundida en medios locales al momento de su primera viralización, lleva más de dos décadas radicando en México y cuenta con la nacionalidad mexicana. Presuntamente habita en el fraccionamiento Zákia, en el municipio queretano de El Marqués, aunque esta información tampoco ha sido verificada de forma oficial. Antes del episodio de julio de 2025, ya había sido señalada en su edificio de la Ciudad de México por no pagar el mantenimiento y por infracciones del reglamento interno relacionadas con el comportamiento de su mascota.

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