El reporte plantea una causa distinta a la de Ciudad de México, vinculada con un supuesto episodio con un crucero en aguas internacionales. (Especial)

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La ruta judicial de Vadhir Derbez podría sumar un nuevo frente distinto de la investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta por hechos presuntamente ocurridos en Coyoacán.

La versión apunta a un posible expediente federal, aunque hasta ahora no existe una confirmación pública de las autoridades sobre su existencia.

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La resolución judicial a favor de Vadhir Derbez no representa el cierre definitivo de la investigación en la Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro)

El periodista Carlos Jiménez afirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, habría iniciado una carpeta relacionada con una presunta acusación por violación contra el actor.

El señalamiento habla de una presunta investigación paralela encabezada por FEVIMTRA

La versión trascendida plantea un caso separado de la causa conocida en CDMX. De confirmarse, la intervención especializada de la FEVIMTRA abriría una ruta institucional distinta, con hechos, posibles denunciantes y diligencias que no formarían parte de la carpeta que ya lleva la autoridad capitalina.

El periodista sostuvo que una adolescente habría presentado una denuncia contra Vadhir Derbez por hechos que presuntamente habrían ocurrido durante un viaje en crucero realizado en septiembre de 2026.

El reporte señala que el supuesto episodio habría sucedido en aguas internacionales . Ese elemento podría ser determinante para establecer la competencia de las autoridades, aunque no existe una explicación oficial sobre la jurisdicción del posible caso .

La versión también alude a presuntas amenazas posteriores a la joven . Ese señalamiento no ha sido confirmado por la FGR , la fiscalía especializada, autoridades marítimas ni por la representación legal del actor.

Al tratarse de una posible víctima menor de edad , no se han difundido ni deben difundirse elementos que permitan identificarla o reconstruir datos personales sobre su entorno.

Tampoco hay información pública sobre una posible solicitud de medidas de protección, peritajes o requerimientos dirigidos al actor.

El presunto caso federal involucraría a una adolescente por hechos supuestamente ocurridos en un crucero en aguas internacionales. (X/ @c4jimenez)

Por ahora, la versión difundida abre una posibilidad, no una certeza procesal. Sin una confirmación de la FGR o de la FEVIMTRA, no es posible establecer si existe una carpeta, quién tendría la calidad de denunciante ni qué diligencias habrían sido ordenadas.

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La carpeta de Coyoacán sigue abierta y mantiene un curso distinto

La carpeta que sí ha sido reconocida públicamente por una autoridad corresponde a la investigación de la Fiscalía CDMX por hechos presuntamente ocurridos en abril de 2026.

En ese expediente, la institución informó que obtuvo una orden de aprehensión por el delito de violación, aunque un amparo dejó sin efectos esa medida.

La FGJCDMX sostuvo que reunió datos de prueba suficientes para buscar la judicialización de la investigación y llevar el caso ante un juez.

La orden de captura contra Vadhir “N” quedó sin efectos a raíz de un juicio de amparo promovido por su defensa. La resolución le permite enfrentar el procedimiento en libertad.

La dependencia señaló que el actor podría ser citado a una audiencia inicial sin una detención previa y que el amparo no implica el cierre de la carpeta.

También reportó siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin lograr concretar una notificación formal.

La FEVIMTRA habría iniciado una carpeta contra el actor por presunta violación, pero la FGJCDMX mantiene su propia investigación en curso. (Facebook)

La Fiscalía CDMX precisó, además, que su investigación era distinta del asunto por el que representantes legales de una denunciante habían buscado seguimiento ante la Fiscalía General de la República.

Esa aclaración obliga a separar las carpetas y evitar que se presenten como una misma causa. La existencia de un posible expediente federal no modifica, por ahora, el curso de la causa que la Fiscalía CDMX mantiene abierta.

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Vadhir Derbez y sus abogados no han fijado postura sobre la versión de FEVIMTRA

Hasta ahora, Vadhir Derbez y sus abogados no se han pronunciado sobre la versión que atribuye una posible investigación a la FEVIMTRA.

Sus declaraciones anteriores se han centrado en el amparo contra la orden de aprehensión de Ciudad de México y en la postura de que enfrenta un presunto intento de extorsión.

La defensa ha rechazado los señalamientos vinculados con la carpeta de Coyoacán y sostiene que el amparo cuestionó la justificación de la orden de captura.

No existe información pública sobre una notificación federal entregada al actor por el posible asunto mencionado por Jiménez.

Tampoco se ha difundido una respuesta de la FGR , de la FEVIMTRA o de la defensa que confirme o descarte la existencia del supuesto expediente.

La presunción de inocencia se mantiene para Vadhir Derbez en cualquier asunto mencionado públicamente mientras no exista una sentencia de autoridad judicial competente.

La defensa legal del actor rechazó los señalamientos de la causa capitalina y sostuvo que enfrenta un presunto intento de extorsión. (Foto: Cuartoscuro)

Por ahora, el único expediente confirmado de forma oficial sigue siendo el que la Fiscalía CDMX mantiene abierto. El siguiente paso dependerá de una eventual notificación judicial válida, la respuesta de su defensa y las decisiones que adopten las autoridades sobre un expediente que el amparo modificó, pero no cerró.

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