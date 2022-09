Santa Fe Klan ¿disparó al aire?: policías acudieron a su fiesta en Colima mientras que su novia pidió ayuda

El cantante de 22 años se convirtió en padre por primera vez el pasado mes de junio. (Foto: Instagram/@santa_fe_klan_473)

Hace unos días Santa Fe Klan fue detenido por autoridades de Guanajuato debido a que estaba fumando un “churro” mientras caminaba. A menos de una semana desde que se viralizó el live donde se puede apreciar el momento exacto en que una patrulla se paró detrás de él, el rapero mexicano volvió a dar de qué hablar por una situación similar. Y es que supuestamente fue arrestado nuevamente, pero en esta ocasión porque habría disparado al aire.

En las últimas horas, el cantante mexicano se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por una transmisión que habría realizado su pareja sentimental, Maya Nazor, para denunciar públicamente a un hombre que supuestamente la golpeó. Pero no solo eso, también señaló a su agresor de presunto abuso de poder.

Me golpeó y no sólo a mí sino a mis hermanas también. Se los voy a enseñar, es ese de naranja. Necesitamos ayuda, en Manzanillo, necesitamos ayuda de los que quieren abusar de su poder. Nada más eso les voy a decir y quienes grabaron, ayúdenme.

En las imágenes se puede apreciar a un grupo de hombres conversando afuera del lugar que se presume era un centro nocturno. Como era de esperarse, el video le dio la vuelta a internet, pues muchos fans del cantante externaron su preocupación y pidieron justicia. No obstante, tiempo después trascendió que el intérprete de Te iré a buscar habría sido detenido por haber disparado al aire.

De acuerdo con la cuenta de Instagram @chamonic3 -espacio dedicado a temas de espectáculos-, Santa Fe Klan presuntamente tiró cuatro detonaciones con arma de fuego mientras estaba en estado de ebriedad.

No obstante, de acuerdo con información recuperada por Zócalo, la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó que existió una movilización por disparos en Manzanillo tras un reporte que recibieron las autoridades. Cuando llegaron al lugar encontraron casquillos y comenzaron las indagaciones en el lugar donde estaba el rapero.

Asimismo, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad Colima, Gustavo Adrián Joya Cervera, aclaró que la detención fue porque dos sospechosos se resistieron al arresto, lo que se considera una falta administrativa. También comentó que no se encontraron pruebas suficientes sobre que alguno de los presentes portara armas de fuego.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que fueron detenidas y si era el cantante uno de ellos. Se sabe que el rapero mexicano está tranquilo. Y es que en medio de los rumores que surgieron tras lo ocurrido en Colima, reapareció en sus historias de Instagram para promocionar Un domingo, su nuevo lanzamiento musical cuyo videoclip ya está disponible en YouTube.

Respecto a los videos que se recuperaron del supuesto live de Maya Nazor, comentó: “Que buena grabación la de ayer!!! jaja. No hablen si no saben. Estamos más que bien raza, no se preocupen” al tiempo en que mostró un breve video de un set. No ha hecho más declaraciones al respecto después de ese post.

A principios de septiembre el cantante fue arrestado por fumar un cigarro de marihuana mientras caminaba en Guanajuato. Esto se sabe gracias a que el cantante estaba realizando una transmisión en vivo cuando unos elementos de seguridad lo pararon y cuestionaron sobre lo que estaba consumiendo y el contenido de su mochila.

“Andamos aquí en el barrio fumándome un p%&%che”, dijo cuando se acercó la patrulla. “Todo bien jefe; nada más traigo un gallo, todo bien, no me puede revisar”, se escuchó decir al cantante en el video.

