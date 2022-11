Santa Fe Klan lanzó conmovedor mensaje tras aparecer en el “tracklist” de ‘Black Panther: Wakanda Forever’

Foto: CUARTOSCURO

Una de las películas más esperadas para este 2022 dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) era sin duda Black Panther: Wakanda Forever, pues no sólo prometía dar fin a la fase 4 de una forma épica, sino que contaría con la participación de grandes mexicanos como Tenoch Huerta o Mabel Cadena dentro de la actuación y artistas como Alemán o Santa Fe Klan en el tracklist.

Fue ante esta situación que, el rapero con éxitos como Cuidando el Territorio, Debo entender o La que se fue acudió a la alfombra roja el día del estreno y habló con Ventaneando sobre su participación en el filme.

“A varios de ahí les pidieron canciones, la neta a mí me la pidieron y yo tenía miedo de que no quedara, yo le puse sentimiento en el estudio y corazón, pero no era seguro. Nada más la dejé ahí grabada con Camilo y ya después de días me dijeron que había quedado y me puse a echar fiesta”, contó Santa Fe respecto al momento en que se enteró que había sido seleccionado para formar parte del importante proyecto.

De igual manera, el oriundo de Guanajuato lanzó un mensaje para aquellas personas que, como él, se han esforzado a lo largo de la vida para seguir sus sueños.

“Ojalá sirva esto para todos los demás compañeros que están ahí en el barrio haciendo música. Imagínate (lo emocionado que estoy) al millón de representar a mi México, yo creo que hasta ahorita me lo estoy creyendo y ojalá no sea la primera”, sentenció ante las cámaras del vespertino de TV Azteca.

Además, Santa Fe Klan puntualizó la importancia de ser humilde y esforzarse continuamente por alcanzar las metas que cada quién se propone.

“Que le echen muchas ganas, que crean en ellos, nada es imposible y solamente hay que tener perseverancia para ser mejor cada día. Nunca me he creído nada, voy a mi barrio cada rato y me hace acordarme de donde soy y quién soy”, concluyó.

Cabe recordar que , dentro de la banda sonora de la puesta cinematográfica de Marvel también habrá presencia musical de otros mexicanos además de Santa Fe Klan, entre los que se puede destacar a Alemán, Vivir Quintana, Foudeqush, Blue Rojo, Snow Tha Product, Calle x Vida y ADN Maya Colectivo.

De Santa Fe Klan a Alemán: los mexicanos que aparecen en el “tracklist” de “Black Panther: Wakanda Forever” (Foto: Instagram/@Marvel/@mxalemanmx/@santa_fe_klan_473)

A principios de julio, Santa Fe Klan fue el primer mexicano en ser anunciado como parte de la banda sonora de la cinta donde interpretará la canción titulada Soy.

El disco está producido por Ryan Coogler -director de la película-, el compositor Ludwig Göransson, Archie Davies (director creativo de Def Jam) y Dave Jordan. Por su parte, Black Panther: Wakanda Forever – Music From and Inspired By se puede escuchar completo desde el pasado 4 de noviembre.

La versión que veremos en la pantalla tendrá orígenes prehispánicos, es por ello que el personaje encarnado por Tenoch Huerta tendrá unos cambios importantes, pues en lugar de ser el gobernante de la Atlántida, reinará las tierras de Talocan.

La cinta dura 2 horas y 41 minutos. Esto posiciona a la película de Marvel Studios como el filme más largo que no es de Los Vengadores en las historias del UCM, superando ligeramente el metraje de Eternals (2021) donde participó Salma Hayek.

