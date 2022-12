Periodistas exigieron a AMLO que el atendado contra Ciro Gómez Leyva no quede impune

CIUDAD DE MÉXICO. 17FEBRERO2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa de cada mañana, en el slón tesorería de Palacio Nacional. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló durante su conferencia matutina que al ataque armado que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 16 de diciembre pudo tratarse de un “autoatentado”, el gremio periodístico mexicano exigió al mandatario cesar sus hostigamientos contra la prensa.

Claudia Ruíz Massieu exigió a AMLO frenar ataques contra periodistas AMLO negó que el atentado contra Ciro Gómez Leyva haya sido orquestado por su gobierno; mientras que el periodista respondió a la mención en la conferencia mañanera VER NOTA

A través de una carta abierta firmada por 177 periodistas -entre reporteros, editores, columnistas y articulistas-, expresaron que todas las emanaciones de odio hacia los comunicadores se “incuban, nacen y se esparcen” en Palacio Nacional.

“La difamación, que sustituye al debate de ideas, es una convocatoria a la violencia física contra los periodistas estigmatizados por el presidente”

Ante esto, expresaron su solidaridad con el conductor de Imagen Televisión, quien al salir de su noticiario fue emboscado y atacado a balazos a unos metros de su casa al sur de la Ciudad de México, con el objetivo de matarlo. Sin embargo, gracias al blindaje de su camioneta pudo salir ileso.

Periodistas, politólogos y académicos se unen para exigir a @lopezobrador_ asuma su responsabilidad política en atentado contra @CiroGomezL pic.twitter.com/AzklwqE97J — Beatriz Pagés (@PagesBeatriz) December 21, 2022

En este sentido, exigieron al Gobierno mexicano que esclarezca el ataque contra el colega y se castigue a los culpables materiales e intelectuales; además de que como presidente, asuma su responsabilidad política en el intento de asesinato.

Jesús Zambrano arremetió contra AMLO por culpar a la oposición del atentado a Ciro Gómez Leyva El líder del PRD declaró que el discurso de odio que ha mantenido López Obrador en sus mañaneras es la “base” del atentado contra el periodista VER NOTA

Incluso, recordaron que los asesinatos de periodistas han marcado un récord en este sexenio “y la impunidad es alarmante”, por lo que, de no autocontrolarse el presidente López Obrador en sus impulsos de ira hacia periodistas críticos, el país entrará en una etapa aún más sangrienta que ya han experimentado otros países latinoamericanos.

Entre los periodistas que firmaron esta carta se encuentran: David Aponte, Alejandro Hope, Adela Micha, Ana Paula Ordorica, Héctor de Mauleon, Denise Dresser, Raúl Trejo Delarbre, Rafael Cardona, entre otros.

Ciro Gómez contestó a AMLO por su mención en la mañanera: “Un escupitajo a la cara, es lo que acaba de hacer” La noche del 15 de diciembre el comunicador denunció haber sido víctima de un ataque armado VER NOTA

Gómez Leyva respondió en su noticiero de Radio Fórmula:

"¿Se puede hacer una investigación independiente y libre sobre el atentado en mi contra cuando desde Palacio Nacional insisten en que fue para dañarlos?": Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/apX7h5qNEy — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 20, 2022

“Pues fiel a su estilo el presidente López Obrador no ha perdido la oportunidad para agredirme. Qué necesidad de hacerlo hoy, pero bueno, no se pudo contener y es un poco su naturaleza. Ya empezó las agresiones en mi contra: ‘vocero del conservadurismo’ etcétera, etcétera y tratando de perfilar una hipótesis, una conjetura, una especulación sobre el ataque del jueves en la noche… pues ni hablar, así es él, es la naturaleza de ese hombre. Aquí no hablo del presidente, es la naturaleza de ese hombre”, dijo Gómez Leyva.

“Allá él y sus necesidades políticas, allá él y sus resentimientos”, añadió. “¿Cuál derecho de réplica, en qué momento yo he dicho algo sobre él o su gobierno en torno al atentado? Pero ahí viene la agresión. Se tardó 72 horas pero llegó la agresión, que él dirá que no es agresión, es política”.

“Es lo que hace López Obrador: ‘estoy contigo’, y viene un escupitajo a la cara, es lo que acaba de hacer”, concluyó Gómez Leyva.

Como ya había comentado anteriormente, el conductor tomará vacaciones programadas en su noticiero en televisión.

Por otra parte, el periodista y su equipo de reporteros se encuentran investigando la agresión, a pesar de que en un inicio señaló que se iba a mantener al margen.

Hoy durante su programa de radio, el comunicador dijo que quería “corregir”, pues los reporteros si están investigando el ataque contra Gómez Leyva.





SEGUIR LEYENDO: