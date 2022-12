“El Tucán” envió mensaje a quienes lo acusan de atentado a Ciro Gómez Leyva

Ciro Gomez Leyva fue víctima de un atentado la semana pasada. (YT/ Grupo Fórmula)

“El Tucán”, señalado por el atentado a Ciro Gómez Leyva, se deslindó de las acusasiones en su contra y mandó varios mensajes a través de su abogado.

La noche del pasado 15 de diciembre, el periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un ataque armado perpetrado por dos presuntos motosicarios. El reconocido presentador de televisión y locutor de radio se salvó por el blindaje de su auto.

El día siguiente al ataque el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde indicó que posiblemente el ataque al comunicador de Imagen Televisión fue ordenado por Mario Alberto Romero Rodríguez, “El Tucán”, presunto cabecilla del cártel de “Los Caballeros Templarios”.

El tuit de Salinas Pliego citó una publicación que realizó Ciro Gómez Leyva en su cuenta de Twitter, donde compartió un video en el que se ve a “El Tucán”, acompañado de un cantante regional de banda el pasado 12 de octubre en una iglesia de Michoacán.

Romero Rodríguez había acudido al templo de Parácuaro para llevarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe por el día de su cumpleaños, fecha en la que se celebra la que es considerada la mayor peregrinación católica de México y América Latina.

Lo más probable es que el atentado de ayer esté relacionado con esta ventaneada el CGL le dió al tal Tucán https://t.co/wbN1uEigmC — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 16, 2022

Gómez Leyva señaló que, pese a ser “El Tucán” uno de los objetivos más buscados por el gobierno federal, según el periodista, se le vio acompañado de policías municipales, quienes incluso lo ayudaron a cargar un arreglo floral para la virgen.

“Lo más probable es que el atentado de ayer esté relacionado con esta ventaneada que CGL (Ciro Gómez Leyva) le dió al tal Tucán”, escribió Ricardo Salinas Pliego.

Sin embargo, el presunto abogado de “El Tucán” respondió a las acusaciones con un mensaje directo que le habría encargado su cliente: “Ni soy prófugo, ni objetivo prioritario”, señalóJosé Refugio Rodríguez durante el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

“Él estuvo preso y acusado de delincuencia organizada, pero no es un delincuente prófugo”, señaló Rodríguez.

“Me quisieron matar”

Balazosen la camioneta de Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL)

“Antes de ir con toda la información quiero agradecer de corazón a muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño. Gracias de corazón, no he tenido tiempo de responderles y les quiero agradecer mucho sus mensajes”, dijo Ciro Gómez Leyva el pasado viernes con voz temblorosa.

“A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos: alguien me quiso matar anoche, a unos trecientos metros de mi casa, en la colonia Florida, al sur de la ciudad de México, muy cerca de las instalaciones”, explicó.

“Salía de “Imagen” del noticiero como todas las noches, cerca de las once de la noche, y ya muy cerca de mi casa en la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta”, confesó el conductor.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, condenó el viernes el ataque contra uno de los más duros críticos de sus políticas de gobierno.

AMLO celebró que Ciro Gómez Leyva no resultara herido (Cuartoscuro)

“Quiero enviar mi solidaridad, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leyva, que ayer fue víctima de un atentado”, dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina.

“Lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, dañado y a nadie se le debe de agredir y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana”, destacó López Obrador.

AMLO se congratuló también porque el ataque no causó daños personales. “Lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”, afirmó.

“El Tucán” llegó a formar parte del círculo cercano de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, ex líder de “Los Caballeros Templarios”, quien fue aprehendido el 18 de octubre de 2014 por elementos de la Policía Federal en la Ciudad de México, pero recuperaría su libertad.

