PRI Jalisco exigió justicia por el asesinato de Aristóteles Sandoval: “Su legado nos inspira”

El PRI recordó el segundo aniversario del asesinato de Sandoval (EFE/Francisco Guasco/Archivo)

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió justicia a dos años del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, por lo que reclamaron a la administración de Enrique Alfaro, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) resolver las investigaciones y las carpetas que se han abierto.

En primer lugar, por medio de su cuenta oficial de Twitter, el priismo en la entidad calificó como “cobarde” el acto que le arrebató la vida al político; no obstante, lo recordaron como un gran gobernante y compañero de partido, por lo que indicaron que su legado los inspira a seguir adelante por el estado.

Asimismo, indicaron que no han claudicado la lucha por volver al poder estatal, situación que hará que trabajen el doble en la entidad. Finalmente mandaron un mensaje de aliento a la familia del exgobernante.

“A dos años del cobarde asesinato de @AristotelesSD el priismo jalisciense extrañamos a una gran gobernante, amigo y compañero priista. Su legado nos inspira a luchar como solo nosotros sabemos hacerlo. Por su memoria, le devolveremos a Jalisco su liderazgo. Descansa en paz”, redactaron este domingo 18 de diciembre.

En segundo lugar, la diputada local del tricolor, Verónica Flores, calificó como una muestra de la supuesta “impunidad y delincuencia” que impera en el actual gobierno, por lo que instó a que sigan las investigaciones puesto que, hasta la fecha, no hay respuestas claras.

“Me parece que es un tema irresuelto, el homicidio de Jorge Aristóteles es la muestra clara de la impunidad y sobre todo de la delincuencia desatada que se vive en toda la ciudad y en todo el estado y en todo el país y creo que el tema de Jorge no está resuelto, que no nos digan que está resuelto”

Quien también se expresó sobre el tema fue el titular del Comité Directivo Estatal de Guadalajara, Raúl Juárez Valencia, quien aprovechó la oportunidad para recriminar que no se ha detenido a ninguna persona; sin embargo, no fue el único reclamo puesto que también indicó que no se ha resuelto con el fin de satisfacer al mandatario de Movimiento Ciudadano.

“Para nosotros resuelto es que estén detenidos los autores intelectuales, eso sería resuelto. Traen investigaciones de satisfacción para el gobierno mas no para nosotros los priistas o la ciudadanía jalisciense en general, (la cual) quiere el esclarecimiento”, concluyó.

¿Cómo fue el asesinato del exgobernador?

El exgobernador fue asesinado en Puerto Vallarta (Infobae México)

En diciembre de 2020 México amaneció con la noticia del asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, exgobernador del estado de Jalisco. En plena madrugada de viernes y, sin importar que hubiera comensales en el restaurante-bar Distrito 5 de Puerto Vallarta, Jalisco, Sandoval Díaz fue ejecutado de un tiro en la nuca cuando se levantó al sanitario.

Una treintena de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) establecieron un cerco perimetral alrededor del bar. De acuerdo a las investigaciones, la orden era rematar a Sandoval en caso que de hubiera sobrevivido al ataque en el local.

El reloj marcaba la 01:40 de la madrugada cuando Sandoval Díaz se levantó de la mesa donde convivía con tres personas —dos hombres y una mujer— y caminó hacia el baño del bar ubicado en el boulevard principal de Puerto Vallarta.

Por ley, el ex gobernador contaba con una escolta de 15 personas. Pero esa noche los miembros de su seguridad se encontraban repartidos entre los miembros de su familia.

