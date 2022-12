Por qué un boxeador mexicano invitó a comer a su rival un día antes del combate por el título

Bryan Flores compartió el desayuno con su rival después de la ceremonia de pesaje (Instagram/@bryanfloresnm)

En una de las últimas funciones de boxeo del año se presentó un acto de cortesía deportiva entre los rivales. El mexicano Bryan Roberto Flores expuso su cinturón el pasado 15 de diciembre en contra del colombiano Plácido Ramírez, pero eso no impidió que el campeón vigente invitara a desayunar a su rival un día antes de verse las caras en el cuadrilátero y después de haber cumplido con el trámite del pesaje.

Por medio de su cuenta verificada de Instagram, el pugilista originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, dio a conocer una imagen del momento en que compartió la mesa con el nacido en Soplaviento, Colombia. En la descripción, aclaró que su contrincante no encontraba un lugar para comer después del pesaje y decidió invitarlo a comer un platillo que su madre le prepara antes de los combates.

“Después del pesaje, mi madre siempre me hace un caldo de pollo. Mi rival no encontraba dónde desayunar y decidí compartirlo con él. Es solamente un deporte y arriba del ring empieza y termina la rivalidad. Lo malo es que ya casi se iba bien comido y con mi cinturón. Jajaja. No se crean, es broma”, escribió en su cuenta verificada de Twitter @bryanfloresnm.

En la imagen se observó a los dos personajes sentados en la misma mesa, aparentemente, después de haber consumido sus alimentos. De igual manera, la publicación alcanzó más de 200 reacciones de “me gusta”, así como cerca de dos decenas de comentarios. La mayor parte de las respuestas fue en reconocimiento del acto de amabilidad que tuvo el peleador mexicano con el sudamericano.

“Así debe ser, mi compadrito. El trabajo y la rivalidad se queda en el ring”, “Buenísima, bro. Felicidades y qué ejemplo”, “Es increíble que puedas ser amigo de un rival. Eres un buen ejemplo de deportividad”, “Grande, carnal”, “Siempre has tenido un corazón, eso te caracteriza desde que te conozco” y “Es hora de comer y de alegrarse. Enhorabuena”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Al día siguiente de la ceremonia de pesaje, los personajes se vieron las caras en un recinto deportivo ubicado en la entidad fronteriza de Ciudad Juárez Chihuahua. El resultado favoreció al mexicano, quien pudo mantener consigo el cinturón avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y sumar una victoria más al historial de peleas que ha consolidado en la categoría de peso welter.

Al término de los 12 rounds pactados, el Niño Maravilla se impuso por la vía de la decisión unánime de los jueces ante Ramírez Sánchez. La victoria agrandó su récord a 20, a cambio de ninguna derrota y solamente un empate. Por el contrario, Ramírez no pudo ir más allá de su victoria número 19 y se resignó a agregar el tercer descalabro en su trayectoria deportiva.

Gracias al triunfo, Flores logró cerrar con broche de oro un año donde pudo vencer a todos los rivales que encaró. En marzo se impuso por la vía del nocaut ante Nestor Adrián Maidana en la frontera de Chihuahua. Seis meses después repitió la victoria, aunque por la vía de la decisión, en contra de Daniel Sánchez Briviesca, en esta ocasión en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Al respecto, escribió en sus redes sociales que: “Gracias a Dios porque ayer fue un gran día donde cerramos con una victoria. Solo tengo que decir que fue un año difícil, pero Dios no paga conforme nuestros pecados a pesar de todo lo duro que fue el año. Terminé con tres peleas y tres victorias. Gracias a mi promotor por todo el apoyo, a mis padres y a mi familia de Las Vegas, Víctor y Claudia, solo nosotros sabemos lo que ha costado cada pelea”.

