El momento en que un reportero mexicano llamó “Mia Khalifa” a un estadio en Qatar

El periodista mexicano confundió el nombre de Estadio Internacional Jalifa (Twitter)

La cobertura del Mundial de Qatar 2022 está viviendo sus últimos días con la disputa de los encuentros más esperados, pero sigue dejando momentos singulares fuera del terreno de juego. Durante su labor en el evento deportivo, un reportero mexicano cometió un error en una transmisión en vivo cuando confundió el nombre del Estadio Internacional Jalifa, con el nombre de Mia Khalifa, quien fuera actriz de contenido para adultos.

El miércoles 14 de diciembre de 2022, al término del encuentro de semifinal entre Francia y Marruecos, el reportero Roberto López Olvera se encontraba realizando un enlace para el medio Imagen Tv. En su intervención brindó contexto acerca de lo que sucedió en la ronda de los cuatro mejores y adelantó el nombre del recinto deportivo donde se disputó el duelo por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos, pero cometió el peculiar error.

“Ha ido a menos. Estamos con una pausa tensa porque dos días no habrá futbol por acá en Qatar y nos iremos, obviamente, después al partido por el tercer lugar en el estadio de Mia Khalifa entre Croacia y Marruecos. Las dos cenicientas de esta justa mundialista. En la gran final, el domingo, los argentinos son (rivales de Francia)”, declaró.

El cansancio juega en mi contra @miakhalifa ya tiene estadio aquí en Qatar



Que 🐕🐻 pic.twitter.com/mCCi26kHzK — Roberto López Olvera (@LopezOlvera) December 15, 2022

El fragmento del video comenzó a difundirse con rapidez en las redes sociales, luego de que los usuarios recordaran el nombre de la mujer que llegó a dedicarse a la creación de contenido para adultos. En ese sentido, el propio López Olvera se mofó de la situación al compartir el mismo fragmento del video en sus redes sociales con una leyenda donde expresó su vergüenza

“Como cuando te traiciona el subconsciente. El cansancio juega en mi contra. Mia Khalifa ya tiene un estadio aquí en Qatar. Qué perro oso”, escribió por medio de su cuenta verificada en la red social Twitter, conocida con el nombre de @LopezOlvera.

La reacción de los usuarios no se hizo esperar en las interacciones con la publicación. En el perfil de la misma plataforma rápidamente alcanzó cerca de 300 reacciones entre comentarios y veces que se compartió. No obstante, ese no fue el único lugar donde se dio a conocer el video, por lo que el alcance llegó a ser mucho mayor.

En la actualidad, Mia Khalifa se dedica a la creación de contenido para su canal de YouTube y el modelaje (Foto: Instagram/@miakhalifa)

“Jajajajaja”, “Cuando llevas casi un mes de viaje de trabajo y ves mucho p*rno”, “Jajajaja estás en modo cachondeo”, “Jajajaja El Mia Khalifa”, “Jajajaja abrazo”, " Jajaja no te preocupes, todos te entendemos” y “No tengo dudas que así estabas, sin culpar al cansancio. Ya solo faltan tres días”, fueron algunos de los comentarios expresados como respuesta a su publicación.

Información en desarrollo*