Jake Paul reveló la fecha en que podría enfrentar a Canelo Álvarez

Jake Paul aseguró que podría enfrentar a Canelo Álvarez en 2025 (Foto: Instagram@jakepaul/@canelo)

En apariencia, el futuro inmediato en la carrera de Saúl Álvarez ha gozado de mayor claridad. Con las decisiones que podría tomar de cara al 2023 también descartará a diversos rivales, pero existe uno que insiste en un enfrentamiento. Jake Paul brindó una serie de declaraciones en las que, además de revelar conversaciones con la esquina del Canelo, dio a conocer la fecha en que podría enfrentarlo al interior del ring.

El creador de contenido para YouTube brindó una entrevista para el canal de la misma plataforma dirigido por Anthony Pompliano. Entre sus declaraciones, aseveró que los abogados del campeón indiscutido de las 168 libras vieron seriedad en su intención de retar a su representado, por lo que abrieron una ligera posibilidad de materializar la ansiada pelea en el mediano plazo.

“Hablamos con su abogado y creo que llegamos a un punto en el que ven mi seriedad. Todo pensaron que esto era una broma, que mi boca era más grande que mis acciones, pero todo coincide. Esto me ayudará a lograr la pelea dentro de uno o dos años”, afirmó durante su comparecencia con el periodista.

Jake Paul ha intentado llamar la atención de Canelo Álvarez en diversas ocasiones (Foto: Captura de pantalla)

Una de sus principales apuestas para que Canelo Álvarez acepte una pelea de exhibición radica en el nivel de espectáculo que, según sus palabras, podrían brindar los dos. Incluso se catalogó como un rival de estilo diferente a los que ha enfrentado a lo largo de sus 17 años de trayectoria y con la capacidad suficiente de dar inicio a una rivalidad deportiva entre ambos.

“La pelea con Canelo sería un espectáculo de entretenimiento. No creo que nadie se haya metido en la cabeza de Canelo y siento que yo puedo hacer eso. Será una pelea icónica. Él piensa que puede patearme el trasero y que soy un niño de YouTube, pero se sorprenderá mucho”, continuó.

Para continuar con su argumentación, dio detalles acerca de la preparación que está encaminando con la finalidad de alcanzar un nivel similar al exhibido por el atleta profesional. Incluso, confesó que ha tenido sesiones de sparring contra algunos de los personajes que prepararon al mexicano para la trilogía en contra del kazajo Gennady Golovkin.

En 2023 Canelo podría enfrentar a John Ryder y Dmitry Bivol (Joe Camporeale/REUTERS)

“Estoy entrenando con personas que estaban en sus campamentos de entrenamiento para la trilogía (contra GGG), como sparrings de Golovkin. También lo hago con los sparrings de Canelo. Ron Ellis y todos esos muchachos. Ellos entrenan conmigo y estarán en mis campamentos”, expresó.

A pesar del entusiasmo en sus declaraciones, la postura del campeón indiscutido de las 168 libras no ha cambiado. Y es que en diversas ocasiones en las que ha sido cuestionado acerca de la posibilidad de enfrentar al estadounidense se ha negado rotundamente. Su argumento para no aceptar la oferta ha sido la falta de nivel competitivo y experiencia encima de los cuadriláteros en su oponente.

“¿Jake Paul? Por favor, chicos. Quizás en dos años, como él mismo ha dicho. Puede que en dos años nos sentemos a hablar. No es una locura pero no pasará. Está bien soñar con algo porque necesitas metas en tu cabeza. No está loco por intentarlo, está bien, pero no pasará”, ha declarado Canelo Álvarez.

Mientras tanto, el pupilo de Eddy Reynoso ya prepara su regreso a los cuadriláteros para el año 2023. El rival que se perfila con mayor fuerza para encararlo en el mes de mayo es el británico John Ryder. En tanto, si acepta una negociación, en septiembre podría llevarse a cabo la revancha contra Dmitry Bivol aunque podría ser en las 168 o 175 libras con un campeonato de por medio.

