Celia Lora arremetió contra Sabrina Sabrok luego de que cuestionara su fama en OnlyFans

Celia Lora respondió a los comentarios que Sabrina Sabrok hizo, cuestionando su fama (Instagram/@celi_lora/@sabrinasabrokreal)

Celia Lora es una de las celebridades más exitosas en la venta de contenido erótico en la plataforma OnlyFans, pero su fama la llevó a iniciar una ríspida relación con Sabrina Sabrok, de quien rechazó una colaboración.

Qué relación tuvo la expulsión de Camila Sodi del CEA de Televisa y la muerte de una de sus compañeras La famosa reveló que dentro de la situación estuvo inmerso un fuerte factor de machismo VER NOTA

La hija de Alex Lora en varias ocasiones ha celebrado tanto en sus redes sociales como en entrevistas el hecho de que ella es la usuaria de OnlyFans en México con más suscriptores, lo que la ha llevado a ser modelo a seguir de muchas mujeres que pretenden seguir su camino, así como también se ha convertido en una rivalidad.

Hace unos días Sabrina Sabrok puso en duda la fama de Celia, cuestionando si verdaderamente es la que más vende contenido en OnlyFans, pues cualquiera podría alardear de ello ya que la plataforma no hace públicas las ganancias de sus usuarias.

Sabrina se ha enfocado más en hacer contenido para adultos, sin censura (Foto: Instagram/@sabrinasabrokreal)

Este comentario habría hecho reír a Lora, quien lejos de responder enojada, se burló de ella, inclusive a través de Venga la Alegría le mandó besos y expuso que la actriz le propuso tener una colaboración para fotografiarse juntas.

Por qué Rubí Ibarra canceló su primer concierto en la CDMX La cantante potosina fue una de las finalistas del reality show de TV Azteca, La Academia: 20 años VER NOTA

“Te mando un beso, mi reina bella, ¿esperabas esa respuesta, bebé?”, dijo la modelo entre risas.

Al ser cuestionada sobre la razón por la que no ha querido contestar al mensaje que le envió la argentina, en la que le propone trabajar juntas, ella respondió que era porque no la conocía. Agregó que no le responderá porque se enteró de los comentarios que hizo contra ella.

Celia nunca ha revelado cuánto gana gracias a OnlyFans, pero sí ha defendido ser quien más ingresos obtiene en esta plataforma dentro de México (Instagram/@celi_lora)

“Anda diciendo estas cosas, ahora menos se le contesta (...) De esto, a que te llegan y te están diciendo, te están tirando mier**; mi amor, mejor decídete. Ahora menos le contesto”

Aunado a ello, Celia Lora aseguró que ella nunca hablará mal de otra mujer porque ella no consiguió su éxito de esa forma y tampoco se podrá a competir con otras celebridades que se dediquen a lo mismo que ella porque no lo necesita.

Flor Amargo rompió en llanto por las críticas que recibió al usar el lenguaje inclusivo Luego de haberse declarado en contra de los estereotipos impuestos para el hombre y la mujer, además de incentivar el uso del lenguaje no sexista, Flor también se declaró “no binarie” VER NOTA

“Nunca estoy en competencia con nadie. A mí nunca me vas a ver tirándole mier** a ninguna vieja, a ninguna, y menos si no la conozco”, recalcó la modelo.

¡Celia Lora le responde tajantemente a Sabrina Sabrok luego de que minimizara su éxito en redes sociales! 😱🚨📺 #VLA #PorFinQuieroCantar pic.twitter.com/oDQPhgQ52L — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 14, 2022

Trascendió hace unos meses que Celia es la que más ingresos genera en OnlyFans, esto según una investigación que publicó un medio local del estado de Coahuila el agosto pasado.

Y es que la suscripción al perfil de la ex participante de La Casa de los Famosos cuesta alrededor de 325 pesos al mes y en sus mejores épocas habría alcanzado hasta los 20 mil suscriptores. Por debajo de ella, se encontrarían Yanet García y Karely Ruiz.

La ventaja que ha tenido Celia es que ella vende su contenido en otras plataformas similares y, además, se convirtió en una de las modelos favoritas de los clientes de la revista PlayBoy.

Por su parte, Sabrina ha decidido enfocarse en los últimos años a hacer videos más explícitos y dentro de poco podría dejar de dedicarse por completo a esto, pues anunció que deben retirarle los implantes que tiene en los senos.

La actriz reveló que el próximo año tendrá que someterse a una cirugía para que le quiten el silicón que tiene en el pecho debido a que le ha causado grandes problemas en la espalda, al grado de que los médicos le han advertido que es urgente que se despida de sus implantes.

SEGUIR LEYENDO: