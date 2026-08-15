Cynthia Klitbo llora al ver una foto de su hija en La Casa de los Famosos 2026: “El milagro más grande de mi vida”

Cynthia Klitbo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 al recordar su trayectoria y compartir detalles de su vida familiar durante la sección La vida en fotos. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

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Cynthia Klitbo protagonizó uno de los momentos más emotivos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 al recordar su trayectoria y compartir detalles de su vida familiar durante la sección La vida en fotos.

La dinámica, estrenada el 14 de agosto, permitió a la actriz mostrar imágenes de distintas etapas personales y profesionales. Entre ellas aparecieron fotografías de sus padres, hermanas y algunos de los proyectos que marcaron sus más de tres décadas de carrera.

Klitbo recordó Cómo duele callar, su primera telenovela, así como La dueña, producción en la que trabajó junto a Angélica Rivera, a quien actualmente considera una de sus mejores amigas.

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También habló de El privilegio de amar, proyecto que representó un punto de inflexión en su carrera. En particular, recordó la escena en la que su personaje se rapó la cabeza, una propuesta que ella misma hizo a la producción.

“Fue una novela donde hubo muchas lágrimas”, recordó.

Cynthia Klitbo rompe en llanto al hablar de su hija

El momento más conmovedor llegó cuando apareció una fotografía de su hija, cuya llegada, explicó, estuvo precedida por años de tratamientos debido a problemas de infertilidad.

“El regalo más grande de mi vida. Tuve problemas de infertilidad; fueron 11 años, pasé por todo lo que se tenía que hacer. Yo creo que La Virgen es milagrosa y me hizo el milagro más grande de mi vida; ese sí es el verdadero amor de mi vida, sí se parece muchísimo a mí”, expresó la actriz.

La imagen provocó que Klitbo se mostrara visiblemente emocionada frente a sus compañeros y las cámaras del reality.

La actriz también explicó que uno de sus objetivos al participar en el programa es obtener el premio de cuatro millones de pesos para destinarlos a la universidad de su hija.

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La actriz Cynthia Klitbo revive su trayectoria y comparte detalles de su vida familiar en el segmento 'La vida en fotos' de La Casa de los Famosos México. (YouTube: La Casa de los Famosos México)

Klitbo tiene enfrentamiento con Flor Vigna

La convivencia dentro de la casa también ha generado diferencias entre Cynthia Klitbo y Flor Vigna. La actriz mexicana lanzó fuertes críticas contra la argentina durante una conversación con otros habitantes.

“Estoy hablando de la florecita del campo, que agarra hoy y que abre tres tuppers buscando qué comer. Y en eso, pues alguno le gustó y arregló tres cosas y se salió. Es todo lo que hace en todo el día”, dijo.

Klitbo cuestionó además algunos hábitos de Vigna dentro de la casa y aseguró que no colabora lo suficiente con las tareas domésticas.

“No es que yo sea una mala persona, es que a mí la gente huevona me molesta demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, sentenció.

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Cynthia Klitbo explotó luego de que no la dejaran participar durante la Prueba Semanal (Captura de pantalla )

La actriz aclaró que, desde su perspectiva, las críticas hacia Vigna no están relacionadas con su nacionalidad, sino con su comportamiento dentro del reality.

El conflicto entre ambas también tuvo un episodio durante la prueba semanal Operación Digital, cuando Klitbo manifestó su molestia por haber quedado fuera de la última ronda, en la que Vigna ocupó su lugar.

Por ahora, Flor Vigna enfrenta además el riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México 2026, luego de quedar nominada durante la tercera gala de eliminación.