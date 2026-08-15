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Denuncian que policías de Cuautitlán Izcalli intentan entrar al domicilio de madre del joven Jeshua Cisneros, desaparecido en 2025

Autoridades aseguraron que los policías acudieron al domicilio de Karla Lechuga para cumplir una medida de protección solicitada por la Fiscalía especializada en desapariciones

Jeshua Cisneros manifestación Cuautitlán Izcalli FGJEM
Jeshua Cisneros desapareció en noviembre de 2025 en Cuautitlán Izcalli (Said CT/FB)
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La familia de Jeshua Cisneros Lechuga, joven desaparecido desde el 13 de noviembre de 2025, denunció que elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, intentaron ingresar al domicilio de su madre, Karla Lechuga, durante la noche de este viernes.

De acuerdo con un comunicado difundido por la familia, los hechos ocurrieron aproximadamente entre las 20:00 y las 20:30 horas, cuando elementos de seguridad acudieron al inmueble y, presuntamente, pretendían ingresar para realizar una revisión y tomar fotografías.

La familia señaló que los vecinos intervinieron y cuestionaron a los policías sobre el motivo de su presencia. Asimismo, afirmó que los elementos no mostraron una orden judicial que justificara el ingreso al domicilio ni proporcionaron, en ese momento, una explicación que acreditara el motivo de la revisión.

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El caso generó preocupación debido a que Karla Lechuga es madre de un joven desaparecido y forma parte de las personas que han participado en acciones de búsqueda y exigencia de justicia por el paradero de Jeshua Cisneros.

Sin embargo, ante estos señalamientos, el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, emitió una postura en la que rechazó que los policías hayan intentado ingresar al departamento.

Gobierno de Cuautitlán Izcalli niega intento de ingresar al domicilio

caso Jeshua Cisneros Cuautitlán Izcalli Edomex
Caso Jeshua Cisneros Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

La Comisaría General de Seguridad Ciudadana aclaró que la presencia de los agentes no correspondió a un operativo, acto de vigilancia o revisión del domicilio, sino al cumplimiento de una medida de protección vigente en favor de la persona referida en la publicación.

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Según la autoridad municipal, dicha medida fue solicitada a la Comisaría por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares.

Como parte de las instrucciones establecidas por la autoridad ministerial, los policías deben realizar visitas periódicas al domicilio señalado, registrar en una bitácora la fecha y hora de cada visita, recabar la firma de las personas beneficiarias y elaborar informes periódicos sobre el cumplimiento de la medida de protección.

La Comisaría explicó que, aproximadamente a las 20:30 horas del 14 de agosto, dos policías municipales acudieron al domicilio indicado por la propia autoridad ministerial para cumplir con dicha instrucción.

Al llegar al conjunto habitacional, los elementos se entrevistaron con una residente, a quien explicaron el motivo de su presencia. La mujer, de acuerdo con la versión oficial, les permitió el acceso a las áreas comunes y les indicó dónde se encontraba el edificio correspondiente.

Posteriormente, los policías llegaron al inmueble y llamaron en distintas ocasiones para localizar a la persona beneficiaria de la medida de protección. Al no obtener respuesta, los agentes se retiraron del lugar.

Fotografías fueron tomadas como parte de la bitácora

caso Jeshua Cisneros Cuautitlán Izcalli Edomex
Policías de Cuautitlán Izcalli acudieron al domicilio de la madre de Jeshua Cisneros como parte de la medida de protección vigente de la FGJEM (Gob. Cuautitlán Izcalli)

La autoridad municipal sostuvo que en ningún momento los elementos intentaron ingresar al departamento, realizar una revisión del inmueble o intervenir pertenencias personales.

Uno de los puntos señalados por la familia fue la toma de fotografías durante la presencia de los policías. Al respecto, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana explicó que las imágenes recabadas por los elementos forman parte del registro de su actuación.

La dependencia aseguró que dichas fotografías tienen como objetivo documentar el cumplimiento de la visita de seguimiento, y no realizar una inspección del domicilio ni revisar las pertenencias de alguna persona.

El caso ocurre mientras continúa la búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga, desaparecido desde noviembre de 2025. La familia ha mantenido públicamente su exigencia de información sobre su paradero y de garantías de seguridad para quienes participan en las acciones de búsqueda.

La autoridad municipal reiteró que la actuación de los policías se realizó en cumplimiento de una instrucción ministerial y negó categóricamente que haya existido un intento de ingresar al departamento o realizar una inspección en su interior.

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Cuautitlán IzcalliJeshua CisnerosEdomexDesaparición forzadaFGJEMmexico-noticias

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