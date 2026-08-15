Así luce el escenario de Sam Smith en Guadalajara: será el mismo show en CDMX

Sam Smith anuncia dará residencia de conciertos en el Auditorio Nacional de la CDMX (@ocesa_total)

Guardar

Las primeras fotos ya circulan en redes sociales: un sencillo piano y una estructura redonda que cuelga del techo. Ese es el escenario que Sam Smith montó en el Auditorio Telmex de Zapopan, Guadalajara, y el mismo concepto que traerá a sus cuatro conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México a partir del 17 de agosto.

El show forma parte de To Be Free, la quinta gira de Sam Smith como artista principal, producida por Live Nation. La propuesta apuesta por la intimidad: recintos de menor aforo, arreglos acústicos y la voz al centro, en contraste con las producciones de arena de su etapa anterior.

PUBLICIDAD

Sam Smith lleva el mismo montaje a cuatro noches en el Auditorio Nacional

Así es la puesta en escena de Sam Smith (redes sociales)

Tras el concierto en Guadalajara, Sam Smith se instala en la Ciudad de México para una residencia de cuatro fechas: 17, 18, 20 y 21 de agosto, todas con inicio a las 21:00 horas en el Auditorio Nacional. Los boletos siguen disponibles en Ticketmaster, con precios que van de 880 a 3,680 pesos según la zona. Paty Cantú abrirá cada función.

El concepto del escenario —piano y estructura colgante— replica el formato que Sam Smith ha llevado a otras ciudades durante esta gira, que arrancó el 8 de octubre de 2025 en el club Warsaw de Brooklyn, Nueva York. Antes de México, el artista completó una temporada de 16 fechas en el Castro Theatre de San Francisco.

PUBLICIDAD

El setlist que Sam Smith ha interpretado en las residencias previas incluye Stay With Me, Too Good at Goodbyes, Unholy, Dancing With a Stranger, Promises e I’m Not the Only One, entre otros títulos de su catálogo. También incorpora canciones de Hazel Eyes, su quinto álbum de estudio, previsto para agosto de 2026.

To Be Free cierra en Londres tras México; 55 conciertos en total

. REUTERS/Daniel Cole

Después de México, la gira To Be Free continúa en el Reino Unido: dos noches en el Albert Hall de Manchester los días 3 y 4 de septiembre, y ocho funciones en el London Coliseum entre el 8 y el 19 de septiembre. En total, la gira suma 55 conciertos en tres países.

PUBLICIDAD

Sam Smith —cuyo nombre completo es Samuel Frederick Smith— nació el 19 de mayo de 1992 en Londres. Acumula cinco premios Grammy, tres Brit Awards, un Globo de Oro y un Óscar a la mejor canción original por Writing’s on the Wall, tema de la película Spectre de la saga James Bond. Su disco debut, In the Lonely Hour (2014), vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo.

En 2019, Sam Smith se declaró de género no binario. En julio de 2026 anunció su compromiso con el diseñador de moda Christian Cowan. Como parte de su presencia en México, Sam Smith mantiene una colaboración con la firma Vivienne Westwood: una playera de edición limitada disponible exclusivamente en los recintos, cuyas ganancias van íntegramente a The Pink House, su fundación de apoyo a la comunidad LGBTQIA+.

PUBLICIDAD