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Clara Brugada destaca la disminución de homicidios dolosos en la alcaldía Cuajimalpa

La jefa de Gobierno destacó la reducción de 11% en delitos de alto impacto, 40 en homicidio doloso y más de 38 en robo de vehículo sin violencia

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó sobre la reducción de delitos de alto impacto, homicidio doloso y robo de vehículo sin violencia en la alcaldía Cuajimalpa
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La seguridad en la alcaldía Cuajimalpa muestra una tendencia positiva, de acuerdo con la evaluación presentada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien informó una disminución en distintos delitos de alto impacto y destacó el trabajo coordinado entre autoridades capitalinas, la alcaldía, la Fiscalía General de Justicia y fuerzas federales.

Durante la evaluación de seguridad, Brugada explicó que las autoridades analizaron la incidencia delictiva cuadrante por cuadrante y calle por calle, con el objetivo de identificar los delitos que continúan representando un desafío para los habitantes de la demarcación.

Homicidio doloso disminuye 40% en Cuajimalpa

Uno de los principales resultados presentados fue la reducción de 40% en los casos de homicidio doloso, cifra que, señaló la mandataria capitalina, representa un avance importante en la estrategia de seguridad implementada en la alcaldía.

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Brugada aseguró que la disminución de este delito refleja que se está logrando reducir la violencia en Cuajimalpa.

Alcaldía Cuajimalpa edificio
La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, destaca la disminución de homicidios dolosos en la alcaldía Cuajimalpa (alcaldía Cuajimalpa/FB)

“Eso a mí me da muchísimo gusto porque logramos que en Cuajimalpa haya menos violencia”, expresó durante su intervención.

La jefa de Gobierno también informó que el delito de alto impacto disminuyó 11%, mientras que el robo de vehículo sin violencia registró una reducción superior al 38%.

Aunque reconoció que todavía existen desafíos en materia de seguridad, afirmó que los resultados muestran que la estrategia está avanzando y que las autoridades continuarán trabajando para mantener esta tendencia.

Refuerzan videovigilancia y coordinación policial

Operativo Seguridad bares restaurantes Alcaldía Cuajimalpa CDMX
Operativo Seguridad bares restaurantes Alcaldía Cuajimalpa CDMX

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, destacó que la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía y las distintas instituciones de seguridad ha sido fundamental para alcanzar estos resultados.

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El funcionario anunció además una inversión importante para incrementar el número de cámaras de videovigilancia en la demarcación. Estos nuevos equipos serán conectados directamente con el C5 de la Ciudad de México, lo que permitirá fortalecer las labores de monitoreo y atención de emergencias.

Orvañanos explicó que también se reforzará el Centro de Operación y Atención de Cuajimalpa, con presencia de sectores policiales y de la Guardia Nacional.

El objetivo, dijo, es fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes y continuar avanzando en la estrategia de seguridad en los sectores de Cuajimalpa y El Yaqui.

Este centro concentrará en un mismo punto videovigilancia, recepción de reportes y alertas ciudadanas, así como la coordinación de la respuesta de las corporaciones.

El modelo cuenta con tres principales vías de recepción de alertas: la videovigilancia, el Call Center (55 5814 2572) y el nuevo programa Vecino Vigilante.

Cuajimalpa aumenta más de 50% sus cámaras

Seguridad video cámaras alcaldía Cuajimalpa CDMX
La alcaldía Cuajimalpa puso en operación un nuevo centro de mando, Centro de Operación y Reacción (COR) (especial)

Brugada agregó que el gobierno de la Ciudad de México también ha realizado una inversión importante en infraestructura de videovigilancia.

La mandataria señaló que el número de videocámaras aumentó más de 50%, lo que permitirá contar con una mayor cobertura para la prevención y atención de delitos.

La estrategia contempla combinar esta infraestructura con el trabajo de las corporaciones de seguridad y la coordinación institucional para atender los puntos donde persisten mayores desafíos.

Brugada agradeció la participación de la SSC-CDMX, la FGJ-CDMX, las fuerzas federales y el gobierno de Cuajimalpa, al considerar que la coordinación entre las instituciones ha permitido obtener resultados favorables.

Finalmente, las autoridades señalaron que mantendrán las acciones de vigilancia, prevención y atención de delitos con el propósito de consolidar la reducción de la violencia y mejorar las condiciones de seguridad para los habitantes de la alcaldía.

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