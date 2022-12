Sergio Salomón destacó que en Puebla la delincuencia no es bienvenida

Salomón reiteró su compromiso con la seguridad del estado, luego de encabezar un toque de silencio en honor a Barbosa (Foto: Cortesía/ Gobierno Puebla Nacional)

El actual gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, encabezó un toque de silencio en honor al fallecido dirigente Miguel Barbosa Huerta, posteriormente en conferencia de prensa dio a conocer que en dicho territorio no sería bienvenida la delincuencia y que cualquier persona que intentará sobrepasar las leyes se tendría que enfrentar a la Secretaría de Seguridad Pública y a todos los habitantes de la zona.

“Tras encabezar un toque de silencio en honor a @MBarbosaMX, el gobernador @SergioSalomonC destacó que Puebla no es territorio fértil para la proliferación delincuencial y quien intente iniciarla, se topará con la férrea resistencia de la @SSPGobPue y la sociedad”.

Cabe destacar que en Puebla se mantiene el compromiso para poder mantener la seguridad, el orden y la paz social, de acuerdo con el testimonio de Céspedes expedido al termino de la Ceremonia de Honores a la Bandera.

Durante su mensaje reiteró su respaldo a las corporaciones que integran a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), además exhortó al personal de las instituciones a que cumplan enteramente con su deber dentro de la entidad.

Asimismo, recalcó que “en Puebla hay respeto a la ley y no será tolerado ningún acto de violencia ni nada que ponga en riesgo la integridad de las y los poblanos”.

Céspedes Peregrina instruyó al titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna, para reforzar las campañas de prevención del delito y a seguir con el trabajo coordinado en materia de seguridad con la federación, Guardia Nacional y estados colindantes.

Mencionó que se reforzarán las campañas de seguridad (Foto: Cortesía/ Gobierno Puebla Nacional)

Indicó que en su territorio ya existe un trabajo previo en equipo para poder garantizar la seguridad de las familias poblanas, y también para resguardar a los elementos encargados de cumplir con ese importante deber.

El secretario de Seguridad Pública al momento de tomar la palabra aseguró que continuará con el combate dirigido a la delincuencia, justo como lo instruyó desde el comienzo de su administración el fallecido gobernador Barbosa.

Adicionalmente invitó al personal operativo y administrativo de la dependencia a trabajar con apego a los ideales de la Cuarta Transformación (4T) y de esa forma continuar con las formas que permitan desarrollar una vida sin temores para los habitantes poblanos.

Por último, el titular de la SSP le presentó al gobernador Salomón los 18 grupos operativos y administrativos que estarán trabajando día a día incansablemente para poder devolver la tranquilidad de las familias del territorio.

Invitó a las instituciones de seguridad a cumplir con deber (Foto: Cortesía/ Gobierno Puebla Nacional)

En la ceremonia estuvo presente el secretario de Gobernación, Julio Huerta Gómez, así como personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

A pesar del contundente compromiso expresado por el gobernador sustituto hasta 2024, los internautas le solicitaron que demuestre sus ideales con hechos y que estarían esperando para ver cumplir su promesa.

“Esperemos que sean hechos, no palabras, y realmente cuiden el patrimonio de lugares peligrosos y no su lindo cuadro de la ciudad o andar tomándose selfies en los cruceros”, “Dejemos que el tiempo y los hechos lo digan, que de habladores ya hay un buen y más en el gobierno” y “De la sociedad si lo creó de la policia jaaaaa no me hagan reír”, fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

Los usuarios de la red social le hicieron saber que esperan ver resultados positivos con el nuevo cambio de gobernador.

