ITALIKA presentó la nueva Blackbird, una máquina intrépida y llamativa al estilo cafe racers

El estilo "Cafe Racer" es icónico dentro del mundo del motociclismo, así fue como nació y se desarrolló (Video: Infobae)

La esencia y pasión por la velocidad de las cafe racers, un movimiento cultural popularizado en Reino Unido en la década de los 70′s por amantes del motociclismo, siguen presentes en vehículos contemporáneos del mundo y México no es la excepción, pues el próximo 23 de diciembre llega al país un nuevo modelo de la mano de la empresa mexicana Italika.

Profeco anunció multa millonaria para Ticketmaster por sobreventa de boletos El titular de la profeco dijo que no se trataban de boletos falsos, fue sobreventa de entradas lo que desató el caos en el Estadio Azteca VER NOTA

Y es que las motos de los cafe racers se caracterizaban por ser vehículos transformados por sus propietarios que buscaban la rapidez y elegancia, olvidando la comodidad, aspecto que la empresa mexicana consideró para la creación de la Blackbird.

En su momento, los jóvenes entusiastas del motociclismo, el Rock and Roll y las carreras, despojaron su moto de todo lo prescindible para volverlas más ligeras y, por ende, más rápidas para rodar de café en café, sin embargo, los cambios daban como resultado que los vehículos llegaran a desarmarse.

Una máquina amarilla intrépida y llamativa

Blackbird es una Neo Cafe Racer dirigida a todos los amantes del famoso estilo (Foto: Italika)

Este espíritu por las carreras continúo evolucionando hasta la presentación de la Italika Blackbird en su catálogo, una Neo Cafe Racer dirigida a todos los amantes del famoso estilo caracterizado por sus modelos únicos.

La estrategia del INE para blindar la elección de 2023 en Edomex y Coahuila, la antesala presidencial de 2024 Lorenzo Córdova anticipó que “de aprobarse en sus términos la reforma” electoral en el Congreso se puede poner en riesgo la calidad técnica y pidió mantener la estabilidad VER NOTA

El nuevo vehículo de la marca mexicana, que llegará a México este diciembre, llamó la atención por su motor de 250 centímetros cúbicos de 4 tiempos monocilíndrico, lo que permitirá que el usuario alcance una velocidad máxima de 135 km/h.

Asimismo, la nueva integrante de la familia Italika cuenta con 6 velocidades por cadena y un tanque de 14 litros, que brinda 378 kilómetros para convertir a los usuarios en una leyenda del camino. Otro de los principales detalles de la nueva alternativa en el catálogo es su cambio visual.

Roberto Palazuelos ¿presidenciable 2014?, usuarios recordaron su admiración por el Chapo Guzmán: “Mente brillante” El “Diamante Negro” regresó a Movimiento Ciudadano, partido que había dejado y con el que podría buscar una diputación federal en Quintana Roo VER NOTA

Y es que con su estilo Neo Cafe Racer y colores amarillo y negro, el nuevo vehículo de dos ruedas tiene una horquilla telescópica invertida y la suspensión trasera mono shock; asimismo, cuenta con un faro redondo Aro Led luz diurna, un tablero digital y un porta número que recordará todos los días que eres el mejor.

Una opción para entrar al mundo del cafe racers

La Sptfire 250 es una cafe racers con asiento de piel, líneas delgadas y elegantes, y una gran ligereza (Infobae México)

La Blackbird no es el único modelo que se sumó al catálogo este año, pues otra integrante de la familia Italika, recibida con gran entusiasmo por los amantes de las motocicletas, es la Sptfire 250, una cafe racers con asiento de piel, líneas delgadas y elegantes, y una gran ligereza como principales distintivos de la marca.

La opción mexicana, ya a la venta, llegó con una cilindrada de 250 centímetros cúbicos, así como con una distintiva posición de manejo y con la certeza de rendir hasta 25 kilómetros por litro, por lo que su tanque de 16.5 litros permitirá al usuario recorrer más de 412 kilómetros de distancia.

La Sptfire 250 cuenta con iluminación LED, a excepción del faro principal que es halógeno y presenta un novedoso diseño que le da un toque de modernidad. Además, el modelo tiene encendido eléctrico y de pedal, con un sello icónico en el faro, pues presumieron el logo de Italika.

Entre otros elementos destacables del vehículo, sus ruedas presumen un llamativo rin de 17 pulgadas tipo lowrider, con el neumático frontal con dimensiones 90/90 y el trasero de 130/90; mientras que los frenos delanteros son discos y los traseros se mantienen con tambor.

SEGUIR LEYENDO: