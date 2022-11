ITALIKA piensa en el futuro y conectará a sus usuarios a través de una red digital de servicios

El director de Innovación de ITALIKA, Servando Canales, ofreció una ponencia sobre Movilidad que Transforma Vidas, en el marco del Foro Movilidad Excélsior. (Foto: Diego Alva Peniche/Infobae México)

En el Foro de Movilidad Excélsior, Servando Canales, director de Innovación de ITALIKA, explicó que la visión de la empresa es continuar con el compromiso que tienen con la movilidad y el futuro. Comprender la óptica de los motociclistas en México, los retos que enfrentan y sus motivaciones.

Chocolates Rocío: la empresa de cacao que pertenece a los hijos de AMLO y que es un homenaje a su madre La empresa de chocolates Rocío cuenta actualmente con dos tiendas físicas, una en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y otra en Tabasco VER NOTA

“Basta decir que en los últimos 20 años en México el número de motocicletas ha aumentado, y actualmente el 9 por ciento de los hogares cuentan con una motocicleta, a la cual se la dan diferentes usos, que van desde lo recreativo y el transporte cotidiano, hasta ser también la principal herramienta de trabajo”, señaló.

Asimismo, indicó que durante la pandemia por Covid-19, las familias en México comenzaron a utilizar a la motocicleta como una herramienta para trabajar, con el objetivo de generar ingresos para sus hogares. Este sector continúa impulsando la economía de las familias mexicanas, de acuerdo con análisis académicos, en los que revela que las familias que cuentan con una moto pueden llegar a aumentar sus ingresos hasta en un 20 por ciento.

Servando Canales durante su participación en el Foro Movilidad Excélsior. (Foto: Diego Alva Peniche/Infobae México)

Servando Canales enfatizó que ITALIKA atiende las necesidades del futuro, “con un profundo entendimiento del usuario y del entorno en el que se desarrolla, impulsamos a las mujeres a subirse a una moto de manera profesional creando el ITALIKA Women´s International Cup, inspirando así a otras mujeres a hacer lo mismo en sus lugares de origen”, apuntó.

AMLO respondió a los cuestionamientos de su supuesta agenda vacía, expuesta por el hackeo a Sedena El mandatario aseguró que sus adversarios están “pateando el bote”, contando las horas, minutos, y segundos para que acabe su periodo en la Presidencia de México VER NOTA

ITALIKA también fomenta la inclusión con la ‘Rodada sin límites’, “un evento que apoyó a que personas con alguna discapacidad pudieran tener un espacio de unión y respeto, demostrando que la motocicleta es para todos”, recalcó.

Innovación a futuro con a ITALIKA+

Servando Canales, director de Innovación de Italika, comunicó lo que realiza la empresa para conectar la motocicleta con sus usuarios por medio del entorno digital, esto a través ITALIKA+, una plataforma de movilidad que esté en las manos de las personas, en la que esta misma se convierta en el copiloto digital de la comunidad.

CFE pidió a sus usuarios lavar a mano para ahorrar energía Tras la publicación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), miles de usuarios reaccionaron en contra de la publicidad difundida por su canal oficial de Facebook VER NOTA

“Es este el lugar donde vas a encontrar todo aquello que necesitas para hacer de tu traslado más eficiente: tips, documentos, mapas, rutas, pero lo más importante, estamos pasando de una red física a una red digital. En donde se podrá tener acceso a los centros de servicio al instante; no solo te dirá cuál es el más cercano, sino podrán hacer una cita para llevar su motocicleta al servicio cuando el usuario lo requiera”, detalló

Con ITALIKA+ la comunicación con las personas será importante, ya que podrá indicarles cuándo es el tiempo adecuado para llevar su motocicleta al servicio, lo que hará que la unidad aumente su tiempo de vida y le otorgará a cada usuario la oportunidad de que siga generando ingresos.

Servando Canales dio detalles sobre Italika+, la plataforma digital para sus usuarios. (Foto: Diego Alva Peniche/Infobae México)

En tanto, Servando Canales contó que ITALIKA fue la primera marca en México en comercializar motocicletas eléctricas, “hemos aprendido que no es solo ofrecer el producto, nos dimos cuenta a través de nuestros clientes que la movilidad eléctrica que existía era mala, no era accesible y no era conveniente”, declaró.

Por lo que propuso una solución, una red de intercambio de baterías, donde se separa la propiedad de la batería y de la motocicleta, donde se solucionan los siguientes problemas:

Se reduce el precio de entrada del vehículo casi a la mitad. De acuerdo con el tipo de la unidad, la batería representa de un 40 a un 65 por ciento del costo de la motocicleta. Se elimina el costo de carga por completo, “llegas con una batería vacía y en cuestión de segundos la intercambias por una batería totalmente llena”, añadió.

Servando Canales enfatizó sobre la innovación tecnológica de Italika con motocicletas que son amigables con el medio ambiente. (Foto: Diego Alva Peniche/Infobae México)

“Al tener estaciones de intercambios de baterías en las ciudades que prestamos el servicio, la autonomía no representa el problema que representaba en esta movilidad eléctrica de la mala. Hoy en día prestamos ya servicio con estas estaciones en más de dos ciudades y seguiremos expandiendo conforme pase el tiempo”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO: