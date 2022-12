SADER deberá transparentar la base de datos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: Inai

INAI ordenó transparentar información sobre un programa de becas (Twitter @SEP_mx)

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó transparentar información sobre el padrón del programa Jóvenes Construyendo el Futuro participante en el Programa de Producción para el Bienestar de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

En específico, el organismo solicitó a la Sader hacer pública la base de datos y los montos que los jóvenes reciben por su participación, esto con el objetivo de garantizar el derecho al trabajo a la juventud mexicana.

Y es que, según informó Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del INAI, a un particular le fue negada la información que pidió en relación al Cuarto Informe de Gobierno. La Sader se negó a responder satisfactoriamente la solicitud argumentando que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El INAI instruyó a la Sader a transparentar la información sobre el programa de becas

El INAI determinó que la Sader no fundamentó el motivo por el cuál declaró inexistente la información solicitada. Además de que comprobó que no cumplió con el procedimiento de búsqueda, ya que no envió la solicitud a todas las unidades administrativas que podrían tener los datos.

Fue en ese contexto que “el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Sader y le solicitó hacer una búsqueda exhaustiva de la información en todas sus unidades competentes”, según se pudo leer en un comunicado.

Acerca de Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa fue puesto en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 10 de enero de 2019, fecha en que se entregaron los primeros apoyos.

Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a 2.6 millones de personas (Instagram/@jovconfuturo)

A cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) está iniciativa funciona mediante dos modalidades para becar a jóvenes: capacitación laboral y becas estudiantiles.

Se estima que con este programa se beneficia a 2.6 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo, a través de una beca de 4 mil 310 pesos mexicanos al mes, capacitación en la iniciativa privada, social y pública durante jornadas diarias de entre 5 y 8 horas de trabajo por 5 días a la semana.

El gobierno de la 4T ha sido acusado de hacer uso clientelar de programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro (Instagram: jovconfuturo)

Tal como los programas sociales a cargo de la Secretaría del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido objeto de críticas por parte de la oposición al gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

Los opositores han acusado el uso clientelar de becas y pensiones para mantener la aprobación a la administración encabezada por AMLO. Incluso han señalado que los llamados “siervos de la nación”, empleados de la Secretaría del Bienestar, hacen promoción de la 4T al entregar los apoyos.

Personas cercanas a López Obrador como Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, han sido acusadas por la oposición de hacer uso de programas sociales con fines electorales. El pasado 23 de noviembre Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), se lanzó contra ella por este motivo.

“Prisión preventiva oficiosa es lo que merece @Claudiashein en términos del artículo 19 constitucional, por el uso de programas sociales con fines electorales. Que se case rápido la transa Corcholata, para que tenga derecho a visita conyugal”, mencionó la legisladora en redes sociales poco después de que Sheinbaum anunció su boda con Jesús María Tarriba y celebró la elevación a rango constitucional del programa Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México.

