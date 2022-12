“Poco hombre”: el momento en que dos diputados se enfrentaron a golpes en el Congreso de la CDMX

(Captura de pantalla)

El Congreso de la Ciudad de México se convirtió este miércoles en un ring de lucha libre luego de que dos diputados llegaron a los golpes en uno de sus pasillos, presuntamente debido a que no se aprobó la integración en el orden del día de la sesión el dictamen para crear la Ley de Bienestar Animal de la CDMX.

Los protagonistas de este bochornoso momento fueron Jesús Sesma y Jorge Gaviño, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente.

Todo comenzó en la sesión de Conferencia cuando Jesús Sesma pidió incluir en el orden del día este dictamen, pero esto fue votado en abstención por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido de Revolucionario Institucional (PRI) y del PRD, entre ellos Gaviño. Por un voto no se incluyó este tema.

Lo anterior enojó a Sesma, pues señaló que Gaviño le había prometido votar a favor de incluir este asunto. Por ello, cuando ambos legisladores se encontraron en los pasillos del recinto, el diputado del PVEM le reclamó y gritó al perredista que era un “un hombre sin palabras y un p*to”.

“Ching* tu madr*. No me vuelvas a hablar así, cabr*on”, expresó Gaviño. “Así te hablo a ti ¿Cuál es p*do? Porque eres un p*to”, replicó Sesma.

Acto seguido, Gaviño se quitó los lentes y empujó al del verde, quien respondió lanzando una patada. Fernando Mercado, de Morena, y Circe Camacho, del Partido del Trabajo (PT), tuvieron que separarlos.

El pleito no quedó ahí, pues Sesma le recriminó con cuestiones del Metro de la CDMX, ya que Gaviño fue director del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Me vuelves a pegar y no respondo ante tus canas, eh”, advirtió Sesma.

La versión de Jorge Gaviño

“No me enorgullece nada de esto, pero no es un asunto personal, esto es política… hay una regresión brutal en esa iniciativa del derecho a los animales y estoy dispuesto a debatirlo públicamente. Pero si llegan y te agreden, yo no soy una gente violenta, procuro no serlo, pero nosotros tampoco somos agachones ni políticamente, no personalmente”, indicó

El diputado del PRD aseguró a través de un video de su cuenta de Twitter que nunca comprometió su voto para que el dictamen se incluyera en el orden del día, pues lo calificó como “regresiva”.

Si bien señaló que está dispuesto a discutir el tema de los derechos de los animales, también justificó su reacción pues, afirmó, que Sesma lo buscó en su oficina para insultarlo.

