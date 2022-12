Senado congeló el nombramiento de Carlos Joaquín como embajador en Canadá

‼️EXTRA EXTRA‼️ Muy mal empieza el ex gobernador Carlos Joaquín su camino a Canadá.



Resulta que el gobierno pidió que hoy mismo se rarificara como embajador y… no se pudo. Las comisiones del @senadomexicano no lograron el quórum.



Ay, ay. Dicen que hasta en Morena lo rechazan pic.twitter.com/IML8O3pRf1