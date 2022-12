La advertencia que Julen Rementería envió tras la aprobación del Plan B de AMLO

Julen Rementería advirtió que la propuesta de AMLO llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Foto: Archivo)

Tras la aprobación en lo general y particular del plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Senado de la República, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, advirtió que la propuesta llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 14 de diciembre, a través de su cuenta oficial de Twitter, el senador panista compartió con sus seguidores las “malas noticias” de la Cámara Alta, pues informó que se aprobó, con 69 votos a favor y 53 en contra, la iniciativa presidencial que “va contra” el Instituto Nacional Electoral (INE).

No obstante, el legislador del blanquiazul indicó que las buenas noticias para los mexicanos son que el bloque opositor a la actual administración llevará la “inconstitucional” reforma al máximo tribunal del país.

Malas noticias:



Con 69 votos a favor y 53 en contra, se aprobó en lo general el Plan B del presidente contra el INE.



La buena:



Esto es inconstitucional, nos vemos en la SCJN y hasta donde tope. Vamos a mandar este capitulo al basurero de la historia. — Julen Rementeria (@julenrementeria) December 15, 2022

“Malas noticias: Con 69 votos a favor y 53 en contra, se aprobó en lo general el Plan B del presidente contra el INE. La buena: Esto es inconstitucional, nos vemos en la SCJN y hasta donde tope. Vamos a mandar este capítulo al basurero de la historia”

En otro mensaje, Rementería del Puerto presentó la lista de las y los senadores que, “de un plumazo”, votaron a favor de eliminar el derecho de los ciudadanos a vivir en una democracia.

“Aquí la lista de las y los Senadores que, de un plumazo, votaron a favor de eliminar tu derecho y el de los tuyos a vivir en #Democracia. Pudo más el servilismo a un solo hombre que la lealtad a #México”, escribió en su red social oficial.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues los usuarios exigieron que el bloque opositor presente una queja de inconstitucionalidad contra el plan B de AMLO.

Aquí la lista de las y los Senadores que, de un plumazo, votaron a favor de eliminar tu derecho y el de los tuyos a vivir en #Democracia.



Pudo más el servilismo a un solo hombre que la lealtad a #México. pic.twitter.com/KWYG7XHI7H — Julen Rementeria (@julenrementeria) December 15, 2022

“Los recursos deben presentarse tanto en la SCJN como en el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación). Ambos tribunales tienen facultades de interpretación constitucional”, “Confiamos en ustedes y en las leyes, ojalá la SCJN no se humille ante los caprichos de López Obrador” y “El nuevo PRI, quise decir Morena, es mucho más descarado que la versión anterior, que asco me da la manera en que traicionan su propia patria y la manera en que pisotean la democracia en México”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe señalar que estos no son los únicos comentarios que ha realizado Julen Rmentería en contra del plan B del presidente López Obrador, pues durante la discusión en el Senado el 14 de diciembre, el legislador calificó como “una vergüenza” lo que el grupo mayoritario le hace a la democracia.

“Hoy es una vergüenza lo que quieren hacer y todo en nombre del señor que sólo les ordena y en detrimento de la democracia de este país y de ustedes en el futuro, porque no siempre van a estar ahí, no siempre van a estar del lado del poder y cuando quieran reglas democráticas se acordarán ustedes, y si no sus hijos o sus nietos, que fueron los de hoy, los de esta Legislatura, los que permitieron este retroceso histórico”, manifestó.

Asimismo, acusó a los senadores de Morena y aliados “que no representan los mejores intereses de México, y no merecen ser senadores de la República”.

