Julen Rementería se lanzó contra morenistas por Plan B de AMLO: “No tienen los tamaños”

El panista explotó por el voto a ciegas de legisladores guinda y aliados (archivo)

El coordinador de la bancada de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN,) Julen Rementería del Puerto, tomó la tribuna en el Pleno del Senado de la República para arremeter contra las y los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por querer aprobar la inactiva presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El legislador blanquiazul explotó ante la discusión del Plan B electoral en donde la bancada guinda —y aliados—han impuesto, hasta el momento, su mayoría. El coordinador panista mencionó que no creía que los legisladores morenista pudieran descansar aun subiendo lo que se votaba este 14 de diciembre en la Cámara alta.

De acuerdo Rementería del Puerto senadores de Morena han admitido que los puntos reformatorios de la iniciativa presidencial atentan contra la democracia, sin embargo, no votarán en contra por una falta de valor. Una acción reprobable para el blanquiazul.

“Algunos de ustedes han reconocidos en los pasillos que esto está mal, pero no se dan el valor para votar como tienen que votar. Para decir esto no vamos a procesarlo y no estamos de acuerdo señor presidente. No tienen los tamaños”, sentenció el coordinar del PAN en el Senado.

El panista insistió en que los legisladores de Morena no conocen lo que están votando (Captura/Senado)

Pero las ácidas críticas del legislador no pararon ahí pues llamó a los morenistas como legisladores que no “tienen la capacidad” de procesar el nivel de discusión que transcurre en la Cámara alta. Senadores que se irán a dormir con una carga en su pesar por votar a favor de una “porquería democrática”.

El senador de Acción Nacional indicó que la bancada de guinda no puede pronunciarse contra el presidente Andrés Manuel, mandatario que hace diestra y siniestra para que sus reformas sean aprobadas sin contraposiciones a sabiendas que cuenta con la protección de la mayoría con su partido Morena y aliados.

Ante esto Julen Rementenría señaló que los funcionarios que representan a la facción guinda en el Senado no deberían llamarse legisladores ya que no luchan por los verdaderos intereses de la ciudadanía.

Durante la sesión legislativa la bancada opositora ha reafirmado su descontento y postura en contra de la iniciativa reformatoria electoral.Sin embargo, un hecho sorpresivo fue el anuncio del senador morenista, Ricardo Monreal Ávila, quien tomó el pódium para anunciar que votará en contra del Plan B por “vulnerar la Constitución”.

“No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada. Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían.”, publicó el senador junto a su declaración justificatoria.

No puedo compartir que la Carta Magna se ignore o sea burlada.

Soy un hombre que enseña derecho. Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían. pic.twitter.com/l7AuMKpy0F — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 15, 2022

Y es que la postura del también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con su voto particular, representa una contra postura a su partido guinda, a pesar de que en su discurso mencionó que era una decisión personal guiada por sus principios y opiniones.

El senador morenista además anunció que presentará un paquete de reservas que buscará modificar algunos puntos reformatorios del Plan B electoral. Cabe mencionar que el legislador hace un par de días atrás ya había expuesto 21 cambios a la minuta que pasó de la Cámara baja. Sin embargo, las iniciativas de Monreal no fueron aprobadoras por el secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien solo aceptó 6.

La discusión en el Senado de la República fue convocada para este 14 de diciembre a las 10 de la mañana. Sin embargo, el debate ha tenido un largo proceso que espera terminar el 15 de diciembre, fecha en la que termina el periodo legislativo.

