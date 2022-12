“Guecos de mente y de corazón”: Félix Salgado criticó la protesta encabezada por Claudio X. González

Félix Salgado Macedonio arremetió contra Claudio X. González por exigir modificaciones a la reforma electoral con apoyo de los legisladores del bando opositor (Senado Morena/CUARTOSCURO)

El senador por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, arremetió contra el empresario Claudio X González por encabezar la conferencia de prensa en la que el bloque opositor protestó para frenar la discusión de la iniciativa presidencial conocida como Plan B el pasado 13 de diciembre.

Durante la sesión legislativa en el Senado de la República para discutir la reforma electoral secundaria del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el legislador guinda arremetió contra el titular de la alianza Unidos Fuerzas Conservadoras por buscar entrar en discusión política sin pertenecer a algún partido, y que, a pesar de esto, senadores le permitieron el micrófono.

“Está claro quién es el patrón aquí: Claudio X González”, indicó el senador.

De acuerdo con Salgado Macedonio, la protesta del bando convocada por el empresario no cuenta con la fuerza suficiente porque no “tienen base social”, porque, según el legislador guinda, no juntaron más de “cien gentes” afuera del Senado.

“Cien gentes trajeron. Esa es la convocatoria que tienen. Están desfasados. No tienen base social. No tienen pueblo. No tienen gente. No más son ellos. Guecos de mente y de corazón”

Félix Salgado Macedonio dice que debe discutirse ya la Reforma Electoral, porque la oposición es liderada por Claudia X. González y sólo convocó 100 personas ayer.



Son nada. No son pueblo. Dice. pic.twitter.com/8vezuG1Van — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) December 14, 2022

Fue el pasado martes 13 de diciembre cuando grupos ciudadanos y legisladores arribaron a las instalaciones del Senado de la República para protestar y pedir a los funcionarios que detuvieran la discusión del Plan B de AMLO, debate que se pospuso hasta el día de hoy 14 de diciembre de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.

Sin embargo, los protestantes arremetieron contra las autoridades quienes pusieron “cerco” al Senado para impedir la entrada al recinto. Durante este tiempo, senadores criticaron y señalaron las razones injustificadas para impedir el paso, incluso las describieron como plan con mañana para no protestar ante el debate electoral.

El empresario Claudio X Gonzales, quien esperaba junto con el coordinador de la bancada del PAN (Julen Rementeria), indicó que las vallas y cercas que impedían el acceso eran una estrategia de Morena “muy deliberad y planeada” ya que una noche antes ya se habían colocado las vigas que en el Senado.

Claudio X Gonzales y el coordinador del PAN dialogaron afuera del Senado (Captura/Twitter)

Sin embargo, y después de varios intentos, legisladores PAN y PRI, así como las agrupaciones “Unidos” y “Poder Ciudadano”, lograron entrar a las instalaciones del Senado de la República para exigir el freno al debate en materia electoral, así como también las modificaciones correspondientes a la minuta del Plan B.

Durante la rueda de prensa, Claudio X González, se pronunció en contra de la iniciativa presidencial y mencionó que si se rechazaba su reforma está sería la tercera derrota anticonstitucional del mandatario tabasqueño. A sus declaraciones sumó la exigencia la Suprema Corte de justicia de la Nación para no permitir que la reforma de Andrés Manuel sea un asunto que no se discuta y analice.

En su visita al Senado, el empresario también negó tener aspiraciones para competir por el Ejecutivo en las próximas elecciones del 2024. Tras los reclamos de los integrantes morenistas, Claudio X González aseguró que no cuenta con una agenda política para buscar la presidencia y reafirmó que no es integrante de ninguna facción.

“Mi trinchera es la ciudadana, ahí es desde donde yo trato de involucrarme para ayudar a mi país en todo lo que puedo (...) No, tengo una agenda país ni partido, no soy miembro ni del PAN ni del PRI ni del PRD ni de Movimiento Ciudadano. Mi partido se llama México”, indicó el titular de Unidos por México.

