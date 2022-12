“No son sólo 2 o 3”: por diversos errores el Plan B de AMLO será corregido en San Lázaro, aseguró Monreal

La diputada Graciela Sánchez Ortiz le entregó la propuesta de modificaciones a las leyes secundarias en materia electoral a Santiago Creel para su discusión y votación. (Cuartoscuro)

Hay diversos errores en el paquete de reformas legislativas en materia electoral (también conocidas como el Plan B ) enviadas recientemente al Senado de la República, así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, quién adelantó que la propuesta regresará a la Cámara de Diputados para ser corregida.

“No son solo dos o tres los errores que se cometieron en esta minuta, sino que tiene más errores constitucionales. Yo estoy terminando una serie de documentos donde los contengo y donde los expresaré, sobre todo a las comisiones dictaminadoras”, declaró en su visita a San Luis Potosí el pasado 10 de diciembre.

En este sentido aseguró que desde el senado se trabaja para evitar la ratificación de errores constitucionales que vienen desde la Cámara de origen, es decir, desde la Cámara de Diputados, misma que envió la minuta el pasado 8 de diciembre.

De acuerdo con la información emitida por el legislador, de ser aprobadas estas “contradicciones” detectadas, resultarían en detrimento de la democracia.

“Lo más delicado, que a mi me preocupa, es que pareciera ser que se omitió o se dispensó de trámites en las minutas en la gaceta, es distinto a lo que se votó, eso es muy delicado porque vulnera el proceso legislativo”, detalló.

El funcionario aseguró que el no haber dado vía rápida (o fast track) al paquete de reformas resultó beneficioso pues la revisión “puso en relieve” las inconsistencias detectadas. En este sentido aclaró que del Senado regresará la minuta a la Cámara Baja con las correcciones.

“Ya serán ellos (los diputados) los que decidan si se allanan o insisten en su dictamen”, aseguró el senador.

En tanto, ya desde el 09 de diciembre, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco confirmó a medios que en la propuesta enviada al Senado se les había colado un “yerro procedimental”.

“Fue una reserva que quedó, no la habíamos originalmente propuesto, no quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección, sino asumirlo y anunciarlo, que, por lo que hace específicamente al artículo 15, fracción cuarta, hay dos renglones de este cuarto párrafo que no debieron haber aparecido y que, sin embargo, fueron votados”, indicó.

El “Plan B” en la mira

Este paquete de reformas es conocido como Plan B, pues fue impulsado desde el Poder Ejecutivo como una propuesta alterna tras el rechazo de la Reforma Electoral, misma que fue desechada en la Cámara de Diputados al no alcazar la mayoría calificada requerida por tratarse de modificaciones a nivel constitucional.

Así, el pasado 7 de diciembre, con 267 votos a favor, 219 en contra y cero abstenciones, el pleno aprobó en lo general y en lo particular una de las iniciativas del Plan B de AMLO, que contempla reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia electoral. Con tal resultado, este proyecto pasará al Senado de la República para su revisión y discusión.

Un día después, ante las especulaciones sobre si desde la Cámara Alta se buscaría acelerar la discusión para iniciar votaciones —como sucedió en la Cámara baja— Ricardo Monreal, adelantó que las comisiones serían las que determinarían el ritmo de las discusiones.

Sin embargo, tras las revisiones, el dictamen regresará a San Lázaro, donde se ubica el Congreso de la Unión, por lo que este no será votado en el Senado en fechas próximas.

Sin embargo, cabe destacar que previo a ello, y en miras de la discusión en la Cámara Alta, los Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) adelantaron que votarían en contra de la aprobación a la reforma de leyes secundarias.

