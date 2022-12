Minnie West reapareció a lado de Bad Bunny y Emilio Azcárraga Jean tras ser internada en un hospital psiquiátrico

Minnie West reapareció a lado de Bad Bunny y Emilio Azcárraga Jean (Fotos: Instagram/@minniewest/ ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM)

A casi cuatro meses del sensible fallecimiento de Amparín Serrano, el duelo por su pérdida continúa dejando estragos en la vida de sus seres queridos, siendo su hija Minnie West una de las más afectadas, que poco a poco ha comenzado a dar señales de mejoría. Una viral foto a lado de Bad Bunny y Emilio Azcárraga Jean es prueba de ello.

Como parte de la euforia que la vista de El Conejo Malo ha generado en México, tras sus presentaciones en Monterrey y la polémica de sus dos fechas en el Estadio Azteca, la actriz de El Club no ha dudado en presumir en su cuenta de Instagram el emotivo encuentro que tuvo con el cantante y el hijo del Tigre Azcárraga.

“Por que la noche de anoche fue…”, escribió como descripción del momento donde se puede ver al cantante puerto riqueño con una versión muy sonriente de ella, así como algunos breves clips donde también se puede apreciar que en el fondo también posó el empresario mexicano que actualmente es presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa.

Minnie West reapareció a lado de Bad Bunny (Foto: Instagram/@minniewest)

El momento se logró gracias a la agencia de talentos Westwood Entertainment, el CEO y además su padre, David West, así como de Jorge Juárez otro importante managing de dicha empresa. Así como se sabe que Emilio Azcárraga Jean formó parte fundamental de que el recinto sirviera como lugar ideal para el gran cierre de la gira World’s Hottest Tour.

Aunque se desconoce si la también influencer estuvo acompañada de su novio Ignacio Peregrin Schüll, hermano de Belinda, sí mostró que estuvo en primera fila y que además de que le llevó un Dr. Simi al Conejo Malo, tuvo la oportunidad de fotografiarse junto a él, causando la envidia de miles de fans y otras importantes personalidades del mundo del entretenimiento mexicano.

Emilio Azcárraga Jean también estaba presente (Foto: Instagram/@minniewest)

“Con un papá así quien no, lo cual me da envidia, pero de la buena”. “Ya le aprendiste muy bien a la cuñada y ahora sí aplica el famoso ‘Ganando, como siempre’”. “No todos los famosos lograron una foto con El Conejo Malo y menos teniendo detrás a Emilio Azcárraga Jean y darse el lujo de incluso taparlo de la foto principal de la publicación”. “Increíble, porque casi nadie logró conseguir algo así, aunque sí se nota que estaba de mam´*n y fue más por compromiso que otra cosa”, reaccionaron seguidores.

La viral publicación llega solo a un par de días de que Minnie West saliera de un de hospital psiquiátrico, donde por un tiempo trató su salud mental luego de que la noticia de la muerte de su mamá trascendiera y la comprometió severamente a un grado en el que tuvo que requerir ayuda profesional.

Minnie West compartió cómo ha progresado en el duelo de su madre, Amparín Serrano (Instagram)

“Sigo estando igual de deprimida, sigo sin ser yo al cien, pero aprendí cosas que eventualmente siguiendo con terapias me ayudarán a seguir adelante y que también me van a ayudar a procesar el trauma, así que si alguien me pregunta ‘cómo te fue?’’Te sirvió?’ La respuesta es: I´m doing the hard work [estoy haciendo el trabajo duro], y eso no cambia en 30 días”, escribió en una primera publicación.

Sin embargo la realidad le ha seguido poniendo grandes pruebas como el tener que hablar de la polémica que existe con Amparín Serrano y el tan nombrado sillón-elevador, el cual en más de una teoría ha sido señalado como la verdadera causa de muerte de la creadora de Distroller.

(Captura de pantalla/Instagram/@minniewest)

“¡No! Pero la gente habla y se hace sus propias ideas, para mi familia y para mí ha sido mejor que la gente se quede con lo que se quiera quedar, para nosotros lo importante ahorita es sanar, y dar explicaciones la verdad nos parece que pasa a un segundo plano”, respondió en su cuenta de Instagram sobre el tema.

