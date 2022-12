El ácido comentario de Daniel Bisogno sobre Bad Bunny, sus fans y la polémica clonación de boletos

Daniel Bisogno opinó sobre el paso de Bad Bunny en México (Fotos: Instagram/@bisognodaniel/Twitter/@suconejitomalo)

Bad Bunny cerró su gira World’s Hottest Tour la madrugada del domingo 11 de diciembre desde el Estadio Azteca, pero tras sus dos conciertos la polémica por todo lo suscitado sigue generando de qué hablar.

Daniel Bisogno es la más reciente figura pública que se ha pronunciado al respecto, generando mayor escándalo sobre lo que ya es considerado como uno de los sucesos más controversiales en México durante este 2022.

El presentador del programa Ventaneando no dudó en usar sus redes sociales para externar lo que piensa sobre El Conejo Malo, sus fans y la clonación así como falsificación de cientos de boletos que le impidieron a muchos compradores legítimos el poder ingresar al recinto. Con el peculiar sentido del humor que lo caracteriza, el también llamado Muñeco calificó la situación y a todos los involucrados como “idiotas”.

(Foto: Twitter)

“Un idiota viene a robarle su dinero a miles de idiotas, con música idiota para gente idiota. Tan idiota que les duplican el boleto, el primer idiota cobra lo mismo, los idiotas de la empresa ganan lo mismo, ¿con qué idiotas nos quedamos? Es un acertijo… ¡no la realidad!”, tuiteó el aprendiz de Pati Chapoy.

Aunque rápidamente más de un usuario no tardó en responder, los comentarios se limitaron y ante la expectativa por otra declaración sobre el reguetonero originario de Puerto Rico o los cientos de fans afectados por la compañía de ventas y de distribución de boletos, Ticketmaster, Daniel Bisogno lanzó más opiniones polémicas.

“Lo que es no medir ni dimensionar. Bola de asquerosísima sin talento alguno, sin gracia y sin credibilidad. Se irá depurando este porcinero iyarita!”, finalizó el presentador del programa de espectáculos más longevo de la televisión mexicana.

El cantante dio dos conciertos en Monterrey y otros en CDMX (Foto: Twitter/@suconejitomalo)

Citando la respuesta del conductor y también actor, la división en redes sociales le dio puntos negativos y a favor a cada una de sus palabras, pues mientras internautas aseguraban que estaba estereotipando al género musical y la “desgracia ajena”, otros coincidieron con lo “irresponsable” que fueron algunos de haber comprado en reventa.

“Tu que vas a saber de música o algo cuando todo lo que sale de tu boca si te hace quedar como un idiota”. “Daniel demostrando una vez más que el día que no esté Pati Chapoy para defenderlo, será el primero en dejar TV Azteca y no conseguirá trabajo en ningún otro lado, porque en Televisa está vetado”. “En esta vez sí coincido con este tipo, que irresponsable comprar en reventa en un evento de esta magnitud”. “Lo reconozco, cuando los llamó porcinos sí me dio risa, pero aún así no está cool lo que esa empresa le hizo a tanto chavo que solo quería disfrutar de su juventud”, escribieron usuarios.

El último concierto de su exitosa gira en México sigue dando de qué hablar (Ticketmaster/Instagram@frxnk_z)

Al igual que a Dua Lipa, a Bad Bunny le habría tocado sismo en México

A unas horas de que El Conejo Malo agradeciera el cariño de los mexicanos, se activó la alarma sísmica, provocada por un temblor de 6.0 en la escala de Richter con epicentro al sur de Tecpan, Guerrero, pero que fue perceptible en la Ciudad de México. Por lo tanto, sus fans han comenzado a especular y externar su preocupación porque de esta manera el país Azteca despertara y despidiera al cantante puertorriqueño.

México fue el país elegido para el cierre de su gira mundial (Foto: Twitter)

“¡Wow, que noche! Gracias México, gracias América por la mejor experiencia de mi vida. Los amo con mi vida. Me llevo esta gira en el corazón para siempre. ¡Que viva América Latina!, ¡que viva la música en español! Att: Benito, de Puerto Rico pal mundo entero”, tuiteó Bad Bunny alrededor de la 1 de la madrugada.

