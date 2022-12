Qué dijo Cuquita Abarca a un año de la partida de Vicente Fernández

La mujer de 75 años ha compartido que aún siente la presencia de su amado esposo (Foto: Archivo)

Ha pasado un año desde el fallecimiento de Vicente Fernández, día en que el charro de la música vernácula mexicana perdió la vida en un hospital de Guadalajara tras sufrir una caída a raíz del síndrome de Guillain-Barré que le fue diagnosticado. “Don Chente” trascendió para ser recordado por siempre, tal y como lo ha hecho su familia con un evento especial en el primer aniversario luctuoso del llamado “ídolo del pueblo”.

Vicente Fernández: las controversias más grandes de su dinastía en su primer aniversario luctuoso El sensible fallecimiento de “El Charro de Huentitán” ocurrió un 12 de diciembre del 2021; desde entonces los nombres de Alejandro Fernández, Vicente Fernández Jr. e incluso Doña Cuquita Abarca han formado parte de controversias, escándalos y hasta disputas legales VER NOTA

En un evento privado, los integrantes de la llamada “dinastía Fernández” se congregaron en el famoso rancho de “Los tres potrillos”, ubicado sobre la Carretera Chapala, en Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, para recordar al patriarca.

Doña Cuquita Abarca, viuda del intérprete de Por mujeres como tú, lució feliz en compañía de su familia, sus hijos Gerardo, Vicente, Alejandra y Alejandro Fernández -quien compartió la ocasión con su novia Karla Laveaga- y Camila Fernández, hija del “Potrillo” también estuvo presente en el evento en el que se ofició una misa católica.

Con globos blancos, la familia recordó al aclamado charro de la música vernácula (Foto: Instagram)

Las pequeñas Cayetana y Mía, hijas de Camila y Alex Fernández, respectivamente, y nietas de doña Cuquita, también estuvieron presentes y bailaron al ritmo del mariachi que tocó los temas clásicos del “charro de Huentitán”.

De Alejandro Fernández a Martha Higareda: famosos que se sumaron a la tendencia “magic avatar” en Instagram Usuarios de redes sociales compararon al “Potrillo” con Vicente Fernández por el resultado que arrojó la inteligencia artificial en sus imágenes VER NOTA

Toda la familia portó una camiseta blanca con la fotografía de Vicente Fernández y la leyenda “A un año de tu partida”. Tras unas horas en privado, dentro del evento que inició este lunes 12 de diciembre a temprana hora, la familia hizo pasar a integrantes de la prensa.

El rancho de "Los tres potrillos" recibió a toda la familia y abrió sus puertas al público (Foto: Instagram)

“Muchísimas gracias por venir, gracias a todo el personal que mandaron a cubrir esto, me da mucho gusto en el primer aniversario de Vicente y pues ahí vamos pasándola”, contó doña Cuquita Abarca ante las cámaras de Ventaneando.

Para Vicente Fernández , Colombia fue uno de los principales mercados: “más que México”, aseguró su hijo Alejandro Fernández El artista mexicano está preparando sus espectáculos para Cali, Bogotá y Medellín en marzo de 2023. En diálogo con Infobae Colombia recordó las veces que visitó al país junto a Vicente Fernández VER NOTA

Incluso en días pasados la mujer de 75 años expresó sobre el hombre con quien estuvo casada por décadas: “Para mí no ha partido, lo tengo aquí, lo siento aquí conmigo. Yo platico mucho con él y no lo siento ausente, siento que anda trabajando y que va a regresar, no para llorarle porque se fue, sino para decirle que lo sigo queriendo”.

Se espera que durante la noche de este lunes 12, el rancho abra sus puertas al público en general y se realizará “una especie de kermés con comida mexicana”, según lo declaró Alejandro Fernández al mismo medio.

La familia Fernández portó una playera blanca con la imágen de "El rey" (Foto: Instagram)

“Estaos bien, mi mamá está feliz, muy contenta, la traemos muy consentida, hemos estado ahí con ella, hemos estado viajando, ha estado haciendo muchas cosas que no le daba la oportunidad cuando estaba al lado de mi papá, ha viajado, el otro día se fue a España, se va a ir conmigo a Colorado, después de eso se va a ir unos días a Vallarta”, explicó el intérprete de Como quien pierde una estrella.

“Todo el tiempo nos la traemos, unos días Vicente, otros días Gerardo y otros yo, y también le damos sus días para estar aquí con mi papá porque siempre lo extraña todos los días”, añadió.

Por su parte Vicente Fernández Jr. explicó a la prensa presente en el evento que la pérdida aún sigue doliendo. “Son emociones encontradas, es mentira de que todo pasa y se hace la siguiente página, hay que aprender a vivir con esto, pero sabemos que mientras mi padre esté en el corazón de toda su familia y de todo su público, y de todos ustedes como medios de comunicación seguirá viviendo por toda una eternidad”.

Respecto a su madre, el hijo del charro destacó su entereza. “Muy fuerte, es un roble y con muchas enseñanzas y muchas lecciones que nos ha dado, sabiendo que así como se han dicho miles de cosas, se han inventado historias, se han dicho bastantes mentiras hasta han hecho caricaturas acerca de la vida de mi padre, la verdad ustedes la están viendo y aquí estamos todos unidos como nos enseñó”, destacó el también cantante.

SEGUIR LEYENDO: