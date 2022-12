Alex Kaffie cuestionó a Sasha Sokol tras su reclamo a Yordi Rosado: “Era un secreto a voces”

Kaffie cuestionó el porqué del reclamo a Yordi Rosado y no a los ejecutivos de Televisa (Foto: Instagram)

Durante la madrugada de este martes 13 de diciembre, Sasha Sokol emitió algunos mensajes en su cuenta de Twitter, donde reclamó al conductor Yordi Rosado por su “falta de empatía” respecto a la entrevista que le realizó en marzo de este 2022 al productor Luis de Llano.

Y es que la ex integrante de Timbiriche reaccionó luego de que el también locutor de radio fuera entrevistado recientemente por Adela Micha, donde aseguró que al momento de charlar con el productor, cuando éste habló de la relación amorosa que sostuvo con Sasha, “le faltó experiencia” para reaccionar adecuadamente.

“A veces me meto tanto en la entrevista que me convierto en espectador [...] El tema de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante. Me preocupó mucho, en lo profesional sí nos afectó, aquí hay dos personas con situaciones complicadas”, admitió el ex conductor de Otro rollo.

Para Rosado, su falta de experiencia no le permitió reaccionar adecuadamente frente a las declaraciones de Luis de Llano sobre el romance que sostuvo con Sokol (Foto: YouTube/@Yordi Rosado)

Tras transmitirse dicha entrevista, fue Sasha Sokol quien expresó su sentir y dirigó un mensaje a Yordi Rosado. La cantante y conductora expresó que al comunicador le faltó empatía para tocar un tema tan sensible, pues no pensó en ella como víctima de un abuso ocurrido cuando era menor de edad.

“Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, escribió la intérprete de Serás el aire.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde: “¿Ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”, escribió junto al fragmento de la emisión donde el productor contó su versión de los hechos.

Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía.



Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. — Sasha Sokol (@SashaSokol) December 13, 2022

Tras ello, gran cantidad de internautas aplaudieron las palabras de Sasha, y, por su parte, Rosado no ha reaccionado a los comentarios de la cantante de 52 años.

Ahora, por la mañana de este martes, fueron los conductores de Sale el sol quienes comentaron el mensaje de Sasha y uno de ellos, Alex Kaffie, cuestionó a la cantante por exigirle a Yordi Rosado que tuviera empatía hacia su persona, dado que para él, la relación entre el productor y la artista “era un secreto a voces” conocido por mucha gente.

“Si Yordi realmente dijera ‘me faltó experiencia, lo siento, me hubiera gustado hacer las cosas diferente’ ya hubiera bajado la entrevista. Pero como sigue monetizando y le ha dado millones de vistas, ahí la tiene. Entonces no le preocupa tanto”, dijo Joanna Vega-Biestro.

Sasha señaló que Yordi sólo pensó en el rating de su programa y no en lo que sentiría ella (Foto: @Televisa/@SashaSokol)

Por su parte, Kaffie expresó que los ejecutivos de Televisa, empresa donde laboraba Luis de Llano y que impulsó al grupo Timbiriche, al parecer estaban al tanto de la relación.

“Por qué Sasha Sokol no le exige esa misma empatía a los ejecutivos de Televisa; que era un secreto a voces que sostenía una relación con uno de los productores consentidos de esa empresa. Por qué con unos es muy exigente y con otros no”, mencionó el comunicador.

El periodista expresó que en Televisa muchas personas estaban al tanto del noviazgo entre la artista, entonces menor de edad, y su productor (Foto: IG kaffievillano)

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante recordó que hace casi diez años Sasha habló sobre dicho romance, y en aquel tiempo dijo haber amado al hermano de la productora Julissa de Llano.

“También la gente cambia de opinión, yo tengo una entrevista con la señora Sasha Sokol donde me dice que amó profundamente a Luis de Llano. Que fue uno de los amores de su vida, y ahí está, eso me lo dijo hace ocho años”, relató el periodista.

