Itatí Cantoral quería cantar “La Guadalupana” por segunda vez, pero no la dejaron

Itatí Cantoral es fiel freyente de la fe católica (Foto: captura del video de Itatí Cantoral)

Itatí Cantoral ganó una peculiar fama en 2016 cuando, como parte de las celebraciones por el Día de la Virgen, una de las tradiciones más representativas de la fe católica en México, hizo una interpretación que llamó la atención de muchos.

Y es que “Las mañanitas a la Virgen” es uno de los momentos más esperados por los cientos de fieles y peregrinos que acuden a la Basílica de Guadalupe año con año, transmisión que es presenciada por otros miles de creyentes desde su casa. Al evento suelen acudir cantantes y otras celebridades para presentarle sus respetos a la virgen morena y entonar cantos religiosos.

Entre los famosos que han acudido a la Basílica de Guadalupe se encuentran Lola Beltrán, María de Lourdes, Irma Dorantes y recientemente Lucero, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Mijares y Emmanuel.

Aficionados en Qatar celebraron a la Virgen de Guadalupe (Instagram/ @caramelomexico)

Fue el 12 de diciembre de 2016 cuando Itatí Cantoral causó revuelo por interpretar el tema La Guadalupana de una forma “extraña”, según los numerosos comentarios que aparecieron inmediatamente después de la transmisión en televisión abierta. De este modo, la participación de la actriz en el evento ha sido una de las más recordadas, y no precisamente por ser la más virtuosa ni la más emotiva.

Y es que de forma muy efusiva, la conocida actriz interpretó el tema Guadalupano, hecho que causó revuelo y desató especulaciones, incluso se rumoró que la actriz detrás de la villana “Soraya Montenegro” cantó en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia, incluso una broma recurrente en las redes sociales es que a Cantoral se le había “metido el diablo”.

En su momento la actriz lo tomó con humor, y al paso de los años ha revelado su perspectiva de ese bochornoso momento, pero ha sido ahora, seis años después, que Itatí abordó el tema nuevamente.

Fue en la más reciente temporada del programa La divina comida México donde la hija del recordado compositor Roberto Cantoral confesó que ella misma sabía que su participación en “Las mañanitas a la virgen” había sido errónea.

“Es que me dijeron que si me gustaría ir a cantar con la Virgen de Guadalupe, en la Villa, y yo soy muy creyente, entonces dije, ‘sí, para mí sería muy hermoso’; yo ni lo ensayé ni nada, pero como había tantos, yo dije, ‘ahorita me lo van a quitar’”, reveló la famosa de 47 años en el reality show en el cual diversas celebridades comparten sus aptitudes culinarias y conversaciones de sobremesa.

Incluso, la actriz de Locas por el cambio y La dictadura perfecta solicitó realizar una segunda versión de su interpretación para mejorar su trabajo, ya que no había quedado conforme.

“Total que la paso una vez y entré como a las dos de la mañana, lo hago muy mal y me dijeron, ‘ya, muchas gracias’, y le dije a la persona que iba conmigo, ‘oye no, yo estaba probando, yo creo que quedó pésimo, muy mal, ¿no puedo hacerlo otra vez?’”, recordó.

Debido a que la famosa creyó que su participación no saldría al aire, pues así se lo hizo creer su acompañante -de quien no reveló su identidad-, se sintió confiada de que el público no conocería su mala interpretación.

La actriz de telenovelas como "María la del barrio" destacó que en su momento buscó volver a interpretar el tema por el que fue tan criticada (Foto: Instagram)

“‘Ni te preocupes, Itatí, quedó muy bien, aparte vamos a cortar todo, y peligro ni sale nada’. Verdaderamente pensé que no iba a salir publicada la canción”, se sinceró la ex esposa del también actor Eduardo Santamarina.

La actriz reveló lo difícil que fue el episodio en su vida, pues se sintió vícitma de la viralidad de internet, donde múltiples usuarios aseguraron que se encontraba pasada de copas. “Todo fue de que yo estaba hasta atrás, y se hizo viral porque Itatí Cantoral fue borracha”.

