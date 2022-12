Cómo la oposición quiso sabotear el Plan B de AMLO y porqué señalaron al PRI como traidor

Jorge Álvarez Máynez acusó al PRI de traicionar a la oposición (Foto: Archivo)

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), volvió a acusar una traición al interior de las bancadas opositoras, pues el Partido Revolucionario Institucional (PRI), supuestamente volvió a plegarse del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que en San Lázaro se apruebe en fast track el Plan B de la Reforma Electoral.

Es que durante la madrugada de este miércoles 7 de diciembre, con 261 votos a favor, 216 en contra y 0 abstenciones, la mayoría de Morena, PT y PVEM aprobaron el Plan B de AMLO de la Reforma Electoral, la cual contempla modificar las leyes secundarias en materia Política-electoral en vez de la Constitución; sin embargo, había un plan para sabotear la votación y, de acuerdo con Álvarez, el PRI traicionó a la oposición.

Como el Plan B modifica las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, las bancadas promotoras del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T) lo aprobaron con mayoría simple; no obstante, la oposición planeaba frenar el madruguete.

Dice el PRI que no había acuerdo. Vean todos los nombres en blanco que había del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano.



Si no había acuerdo de no votar, ¿Por qué todos actuamos igual menos ellos?



Afortunadamente, la evidencia es contundente. Aunque exploten en insultos. pic.twitter.com/iblwSR9c1A — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) December 7, 2022

El reglamento parlamentario indicó que para que las votaciones sean válidas, debe de haber quórum; es decir, de los 500 diputados, por lo menos, debieron de haber manifestado su voto 251, de tal modo que las facciones parlamentarias del PAN, PRI, PRD y MC pactaron que hasta que no se rebasara esa cantidad de manifestaciones, ellos no votarían en contra.

“Acordamos no votar hasta que no hubieran votado 251, intentando que no fuera válida. Y una vez que el régimen lograra tener quórum, votar en contra. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano votamos hasta que hubo quórum”, explicó Álvarez Máynez en Twitter. Además, adjuntó la imagen del tablero de votaciones en San Lázaro donde se aprecia que, al momento de abrirse las votaciones, el PRI se manifestó en contra.

En consecuencia, Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, negó la supuesta traición de su partido y aseguró que su homólogo de Movimiento Ciudadano mintió para confundir la percepción pública: “Nosotros no acordamos con esquiroles. Tu no eres confiable. Jamás hacemos acuerdos con tu partido”.

Nosotros no acordamos con esquiroles. Tu no eres confiable. Jamás hacemos acuerdos con tu partido. https://t.co/6idvfCSTqi — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) December 7, 2022

Cabe recordar que durante la conferencia matutina de este miércoles, Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó a grandes rasgos la diferencia entre los beneficios que atraería el Plan B de AMLO en relación al Plan A, el constitucional, que fue rechazada horas antes en la Cámara de Diputados.

Una de las primeras diferencias que explicó fue que la Reforma Constitucional planteaba un ahorro de 15 mil millones de pesos en su primer año, mientras que el Plan B promete sólo 5 mil millones. Además, con esta nueva iniciativa no se puede reducir la cantidad de consejeros electorales ni de legisladores federales; sin embargo, sí puede reordenar ciertas facultades entre el INE y los Organismos Públicos Locales (OPLEs), pues se duplican funciones entre éstos, por lo que gran parte de los ahorros generados en el Plan B va a ser en el INE (3 mil 500 millones), mientras que el resto se generarán en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Finalmente, el Senado de la República será la dependencia que definirá si la iniciativa de AMLO será aprobada o no. Al respecto, Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta, adelantó que no se aprobará en fast track; sin embargo, se espera que ésta no sufra grandes modificaciones por la bancada promotora del gobierno actual.

