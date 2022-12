Los dos casos de fans más virales que dejó el concierto de Bad Bunny en Monterrey

Fans de Bad Bunny narraron sus anécdotas a través de TikTok, donde los videos se hicieron virales. (Captura de pantalla)

Una chica que aisitió al concierto de Bad Bunny en Monterrey presumió en redes sociales el momento preciso en el que su hermano se ganó el teni de Benito. La joven con el nombre de usuario @biancasaldivar120294 en TikTok publicó un breve video donde se ve al puertorriqueño lanzar su zapato deportivo al público, el cual terminó en manos de su hermano quien se mostró muy sorprendido y emocionado.

“Es un Adidas Ultra Boost, calza del 10 y medio osea del 8 y medio mexicano. Es un teni muy bonito, precioso, así tal cual se lo quitó, así nos llegó. Huele al amor de mi vida a eso huele, al amor de mi vida por siempre. Papacito rico”.

Otro de los casos que dejó el paso de Bad Bunny por México fue el de una joven de 20 años identificada como @cristina_hmendoza en la red social TikTok; ella narró la historia sobre cómo su mamá la corrió de su casa por haber asistido al concierto del cantante del género urbano en la Arena Monterrey.

La chica se desahogó y compartió su anécdota tras asistir al evento con una amiga, “El día de hoy les voy a platicar cómo me corrieron de mi casa por ir al concierto de Bad Bunny”, dijo al principio de la primera parte, sin imagina que se volvería viral.

Todo inició cuando Cristina llevó a su casa a su amiga foránea, quien pasó algunos días viviendo con ella previo al concierto. Finalmente llegó el día del show y las dos chicas fueron y se divirtieron, más tarde decidieron quedarse en el alojamiento de su amiga y al día siguiente Cristina volvió a su casa pero muy tarde. Destacó que algo que no le pareció a su madre fue el hecho de que llevara personas “extrañas” a su domicilio, por lo que comenzaron a discutir.

“Esa señora cuando se enoja es muy cerrada. Me dijo no, esa niña no me cayó bien que tal que te estaba esperando con hombres y te secuestraba. Entiendo su punto, su preocupación”, señaló la usuaria de TikTok.

“La señora se paró toda endemoniada y me dijo ábreme la puerta. Rompió la puerta, le dejó un hueco en la puerta, la fifas”.

A continuación Cristina dijo que cerró la puerta, acción que hizo enojar más a su madre, por lo que terminó echándola de su casa. Primero la mandó con su papá pero la joven al tener la mayoría de edad, optó por llamar a una de sus primas y pedirle ayuda.

“Me dice pues vete, pues vete aquí no te quiero y que no sé qué. Así que vete si te quieres ir, lárgate”.

“Al rato voy a ir cuando ya mi mamá no esté, que esté en el trabajo para ir a saquear más cosas mías”, aseguró la chica, pues le falta ropa y demás cosas para abandonar definitivamente su casa.

La joven permanece hasta el momento en la casa de su prima y debido a la historia que desarrolló a través de seis partes en TikTok, recibió críticas de todo tipo.

“Ahora que le diga a Bad Bunny que le de alojamiento en uno de sus departamentos de lujo”, “Bueno, pues es que también a quien fuiste a ver, toda la razón a la mamá”, “Muy bien por tu mamá”, fueron algunos de los comentarios que Cristina respondió con otros videoclips.

