“¿No quieres una cheve?”; así un oso sorprendió a unos hombres en una cabaña en Nuevo León

Un oso revisó pertenencias de campistas en Monterrey (Captura de pantalla)

Los avistamientos de osos negros cada vez se han hecho más comunes en el estado de Nuevo León. Sin duda algo que sorprende es que los ejemplares no se intimidan por la presencia de humanos, ya que se les acercan sin reparo e incluso revisan sus cosas, tal como se ve en un video de un campista y su hijo que circuló en redes sociales.

Como se observa, un hombre estaba con su hijo pasando una velada en una cabaña cuando repentinamente un oso negro se les acercó y sin temor comenzó a olfatear sus cosas que tenían sobre la mesa, así como una hielera, posiblemente para encontrar comida.

Ante estos hechos, el joven que se encontraba sentado se quedó inmóvil, viendo de cerca al animal que se estaba paseando, mientras que su acompañante estaba grabando todo, sin hacer movimientos bruscos.

“Oye wey (oso), estamos pisteando a toda madre, qué vienes a hacer aquí con nosotros, con mijo y conmigo”, se escuchó decir al hombre en la grabación.

Oso negro en Nuevo León (Foto: Twitter)

“No chingues wey, te lo vas a llevar, ¿no quieres una cheve?, mira, mijo, saluda al oso, mijo. Estas precioso, cabrón”, continuó, mientras el animal seguía paseando entre ellos y tomó un plato que estaba sobre la mesa.

Cuando el oso se posó enfrente de la hielera, el hombre le dijo al oso: “ya no hay cheves ahí, wey, no chingues, las cheves están abajo, las cheves están abajo”. Mientras tanto, el hijo le recordó a su padre que no debía moverse, ya que el animal estaba muy cerca.

Luego de que el ejemplar terminó de hacer su inspección en el espacio al aire libre de la cabaña se retiró del lugar, dejándole a los visitantes una experiencia única en sus vidas.

Debido al incremento de la mancha urbana en Nuevo León en el último año se han visto varios osos, principalmente en las zonas cercanas a la montaña, sin importarles las personas.

Por ejemplo, el pasado 15 de noviembre circuló en redes sociales el video de un oso pasando a lado de una joven acostada en una banca tomando el sol.

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que se encuentra cerca de una zona montañosa; eso ha propiciado que ya sean varias ocasiones que los animales anden por ahí.

También estuvo el video del oso negro que se rascó la espalda en un árbol de la mencionada Facultad, lo que hizo que algunas personas, incluyendo los jóvenes que lo grabaron, señalaran que parecía estar bailando.

(Foto; Captura de pantalla)

“¡Qué bonitoo!”, se escuchó decir a una joven en la grabación, mientras otros comienzan a corear “Ea, ea, ea”.

El Gobierno de Nuevo León recomienda no acercarse a los osos bajo ninguna circunstancia, así como no alimentarlos ni intentar tomarles fotografías; tampoco molestarlos ni golpeados con objetos; “es primordial no perder la calma ante su presencia”.

Asimismo, informa que causarle daño a un oso negro implica una serie de sanciones al ser una especie protegida. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está habilitada para emitir sanciones administrativas que alcanzan los 50 mil días de salario mínimo vigente, mientras que en el Código Penal Federal se establecen castigos de hasta 9 años de prisión.

