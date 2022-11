Así reaccionó una joven cuando un oso pasó a su lado mientras estaba acostada en banca de Nuevo León

(Foto; Captura de pantalla)

Nuevamente dejó anonadados a usuarios de redes sociales el video de un oso paseando en Nuevo León, pues en esta ocasión el ejemplar pasó a lado de una joven que estaba acostada en una banca tomando el sol.

Oso rascándose la espalda en Nuevo León recordó a “Baloo” bailando En fechas recientes el avistamiento de estos ejemplares en la entidad mexicana se ha hecho más común VER NOTA

Los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que se encuentra cerca de una zona montañosa; eso ha propiciado que ya sean varias ocasiones en que los animales andan por ahí.

En las imágenes se puede ver a la estudiante descansando un rato cuando repentinamente aparece caminando un oso a sus espaldas. Aparentemente unos compañeros que estaban a unos metros de distancia le avisaron que se acercaba el animal a la par que graban el momento.

Balacera en Nuevo León dejó un policía herido de gravedad En total se detuvieron a cinco presuntos delincuentes los cuales portaban armas y hasta un chaleco táctico VER NOTA

La reacción de la joven fue voltear hacia atrás, por donde el animal venía. Por unas fracciones de segundo se vieron cara a cara, pues se observa cómo el oso la mira y luego regresa la cabeza hacia el frente. De inmediato, la joven alejó la mirada y se llevó la mano izquierda a la cara, quedándose inmóvil.

😱🐻 Un oso pasó muy cerca de una estudiante que descansaba en una banca, en la Facultad de Comunicación de la UANL en #Monterrey. La joven se salvó de ser atacada por el animal al taparse los ojos y quedarse inmóvil.

📹 #TikTok f.arrefondo

Vía: @davidfaz.pic.twitter.com/Uq9R8a8uAD — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 14, 2022

Posteriormente el ejemplar volvió a mirar hacia la joven, pero al no encontrar algo que le llamara la atención continuó su camino. Con pasos lentos se alejó sin hacer nada.

Suspendieron clases en primaria de Nuevo León tras hallar al menos 3 cuchillos escondidos en el plantel Se realizó un despliegue de elementos de seguridad alrededor de la escuela por parte de la SSP de Guadalupe VER NOTA

Esta no es la primera vez que un oso pasea por las instalaciones de la UANL, el pasado 9 de noviembre fue grabado otro ejemplar rascándose la espalda en un árbol, lo cual causó ternura, ya que parecía que estaba bailando.

“¡Qué bonitoo!”, se escuchó decir a una joven en la grabación, mientras otros comienzan a corear “Ea, ea, ea”, similar a cuando alguien se pone a bailar con muchos ánimos en una fiesta, pues el oso se rascaba con ritmo. En redes sociales hubo quienes dijeron que era “Baloo”, el famoso oso de la película “El libro de la selva”.

Además del plantel, se han visto estos ejemplares en diferentes lugares de Nuevo León. Desde casas, restaurantes y hasta en una pedida de mano han estado presentes los animales.

Como diría Daddy Yankee: "Tu haces que cualquiera se enamore, cuando bailas al ritmo de los tambores"



Captan a oso “perreando” en la Facultad de Comunicación en #NuevoLeón pic.twitter.com/MAzlBXuIa1 — Azucena Uresti (@azucenau) November 15, 2022

En el caso de la solicitud de matrimonio, se observó en un video a un hombre hincado mostrándole un anillo de compromiso a su pareja, junto a un adorno luminoso con la leyenda “Marry Me” (cásate conmigo), cuando inesperadamente un enorme oso pasó junto a ellos, siguiendo su camino entre los novios y la persona que grabó el videoclip.

El animal de gran tamaño caminó en línea recta sin voltear a ver a los recién comprometidos o al camarógrafo. “Qué buena anécdota”, se escucha decir al sujeto encargado del video, cuya duración es de escasos diez segundos.

De acuerdo con la administración de Samuel García, las recomendaciones son no acercarse a ellos bajo ninguna circunstancia, así como no alimentarlos ni intentar tomarles fotografías; tampoco deben ser molestados ni golpeados con objetos; es primordial no dejar basura a su alcance y no perder la calma ante su presencia.

Asimismo, causarle daño a un oso negro implica una serie de sanciones, pues es una especie protegida. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está habilitada para emitir sanciones administrativas que alcanzan los 50 mil días de salario mínimo vigente, mientras que en el Código Penal Federal se establecen castigos de hasta 9 años de prisión.

SEGUIR LEYENDO: