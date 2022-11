Oso rascándose la espalda en Nuevo León recordó a “Baloo” bailando

Oso rascándose la espalda con un árbol en Nuevo León (Foto: Captura de pantalla)

Nuevamente se ha hecho viral el video de un oso en Nuevo León. En esta ocasión provocó curiosidad y ternura porque se estaba rascando la espalda en un árbol y algunas personas dijeron que parecía estar bailando.

El video habría sido grabado en la Facultad de Comunicación en Monterrey, cerca de una zona de comedores que cuenta varias mesas y sillas de plástico rojas para los estudiantes.

“¡Qué bonitoo!”, se escucha decir a una joven en la grabación, mientras otros comienzan a corear “Ea, ea, ea”, similar a cuando alguien se pone a bailar con muchos ánimos en una fiesta, pues el oso se rascaba con ritmo. En redes sociales hubo quienes dijeron que era “Baloo”, el famoso oso de la película “El libro de la selva”.

Un elemento de la grabación que ha causado curiosidad, es que cerca de donde está el ejemplar hay un anuncio de color amarillo con la ilustración de un oso, el cual indica cómo actuar ante la presencia de uno de estos animales.

¡NUEVO LEON TIERRA DE OSOS!



Captan estudiantes de la facultad de comunicación a oso bailarín, aunque en realidad solo se rascaba con la corteza de un árbol 🐻pic.twitter.com/BpIyzXChfB — @QuePasaEnNL ®️ (@LoQuePasaEnNL) November 8, 2022

Debido a que la Facultad de Comunicación de la UANL está cerca de un cerro, en fechas recientes se ha hecho muy común ver a osos acercándose a curiosear por el plantel. Hasta el momento no se ha reportado el ataque en contra de ningún alumno o profesor.

Pero no solo en el plantel se han avistado estos ejemplares, en los últimos meses se han registrado en diferentes lugares de Nuevo León el paso indiferente de los osos. Desde casas, restaurantes y hasta en una pedida de mano han estado presentes los animales.

En el caso de la solicitud de matrimonio, se observó en un video a un hombre hincado mostrándole un anillo de compromiso a su pareja, junto a un adorno luminoso con la leyenda “Marry Me” (cásate conmigo), cuando inesperadamente un enorme oso pasó junto a ellos, siguiendo su camino entre los novios y la persona que grabó el videoclip.

El animal de gran tamaño caminó en línea recta sin voltear a ver a los recién comprometidos o al camarógrafo. “Qué buena anécdota”, se escucha decir al sujeto encargado del video, cuya duración es de escasos diez segundos.

Un oso interrumpió una propuesta de matrimonio (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Otro caso más fue reportado en la zona de la Alianza, cerca del límite entre los municipios de Escobedo y El Carmen. El oso fue visto al interior del restaurante de un hotel en el Parque Chipinque, en aquella ocasión la Secretaría de Medio Ambiente del estado alertó que en la zona se encontraban al menos tres ejemplares, al tiempo que invitó a la población a no aproximárseles.

De acuerdo con la administración de Samuel García, las recomendaciones son no acercarse a ellos bajo ninguna circunstancia, así como no alimentarlos ni intentar tomarles fotografías; tampoco deben ser molestados ni golpeados con objetos; es primordial no dejar basura a su alcance y no perder la calma ante su presencia.

Asimismo, causarle daño a un oso negro implica una serie de sanciones, pues es una especie protegida. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está habilitada para emitir sanciones administrativas que alcanzan los 50 mil días de salario mínimo vigente, mientras que en el Código Penal Federal se establecen castigos de hasta 9 años de prisión.

