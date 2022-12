Marko Cortés arremetió contra Sheinbaum por orden de aprehensión a Von Roehrich: “Aprendiz de dictadora”

Marko Cortés respaldó a Christian Von Roehrich (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO)

Este 8 de diciembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció una orden de aprehensión en contra de Christian Von Roehrich, ex alcalde de Benito Juárez, por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades. La militancia del PAN acusó al gobierno de Morena de estar detrás de esta medida, la cual calificaron como persecución política.

En conferencia de prensa, Marko Cortés, dirigente nacional de Partido Acción Nacional (PAN), respaldó a Von Roehrich e insinuó que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, es responsable de las acciones en contra de los líderes panistas en la capital.

“Estamos aquí para decirle a la aprendiz de dictadora, Claudia Sheinbaum, que con Acción Nacional se equivocó, no se lo vamos a permitir”, fueron parte de sus palabras.

Y es que el líder de Acción Nacional aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación (4T) ha quitado recursos públicos a los opositores que están al frente de alcaldías en la CDMX para restarles fuerza. Señaló que, ante la insuficiencia de esta medida, opotaron por utilizar a los aparatos judiciales.

Cortés señaló a Morena como “un gobierno de cuarta que busca quitarnos a la mala lo que no pudo ganar a la buena, que ha buscado debilitar a nuestras alcaldesas y a nuestros alcaldes en la Ciudad de México y en todo el país quitándoles todos los recursos posibles”.

“Como eso no les ha alcanzado buscan utilizar todo el poder de las fiscalías para amedrentar, para reprimir, para acallarnos pero así no y no lo vamos a permitir”, añadió.

Creel acusó a Morena de persecución política contra Christian Von Roehrich (Twitter/SantiagoCreelM)

En el encuentro con prensa participó también Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, quien mencionó que con su asistencia buscaba mostrar su solidaridad y refrendar su amistad a Von Roehrich, que ha sido señalado por su presunto vínculo con el Cártel Inmobiliario.

“Los habitantes de la ciudad ya marcharon y nosotros el martes reflejamos esa marcha con un voto en contra, porque el INE no se toca a Christian tampoco lo van a tocar”, mencionó Creel haciendo referencia a la manifestación a favor del Instituto Nacional Electoral y al rechazo a la Reforma Electoral.

Antes de la conferencia, el diputado expresó en redes sociales: “Mi total solidaridad con mi compañero y diputado coordinador del GPPAN en el Congreso de la Ciudad de México, @Christianvonroe, ante la persecución política de la que está siendo objeto”

El presunto vínculo de Von Roehrich con el “Cártel Inmobiliario”

La FGJ encabeza una investigación irregularidades inmobiliarias, de la cual presentaron avances el pasado de 2 de diciembre. Señalaron que eran 130 inmuebles de la demarcación los que violaban el uso de suelo, puesto que excedían el número de niveles permitidos, lo cual representaba más de 7 mil 142 millones de pesos, según la información proporcionada por el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa.

Christian Von Roehrich ha sido señalado por un presunto vínculo con el Cártel Inmobiliario (FGJ CDMX/Twitter)

Presuntamente estos edificios fueron construidos bajo la protección de autoridades de la alcaldía que se beneficiaron de las ganancias adicionales y que actualmente son investigados. Entre las personas vinculadas a este caso está Von Roehrich, quien es buscado por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por el servidor público, además de la presunta asociación delictuosa.

Ulises Lara, vocero de la FGJCDMX, puntualizó que Von Roehrich no será protegido por el fuero común, por lo que se buscará que sea castigado con todo el peso de la ley en caso de resultar culpable de los delitos de los que se le acusa.

