Marko Cortés arremetió contra AMLO tras 4 años de gobierno: “Ha provocado décadas de atraso”

El panista aseguró que en cuatro años se han generado "décadas de atraso"(Foto:Cuartoscuro)

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, arremetió en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por sus cuatro años al frente del Poder Ejecutivo.

Y es que, según el panista y férreo opositor a la actual administración, a más de la mitad de su sexenio, el gobierno encabezado por López Obrador “ha provocado décadas de atraso y crisis en todos los sectores”.

En este sentido, acusó al gobierno de la “destrucción del sistema de salud” y de programas “éxitosos”, así como del incremento de la inseguridad.

Entre los rubros que el líder del PAN destacó se encuentran los señalamientos por la supuesta “destrucción” del Instituto Nacional Electoral (INE) así como acusaciones en contra de los megaproyectos impulsados por el gobierno federal como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la Refinería Olmeca, la cual, señaló el panista, aún no se encuentra en operación.

A la par, Cortés Mendoza acusó a la actual administración de “convertir a la gente en clientelas dependientes y manipulables”.

Cabe agregar que el listado de acusaciones se da en miras de las elecciones presindenciales de 2024. Bajo este sentido Marko Cortés abogó por su partido como una alternancia al gobierno actual.

En contraparte, a penas el 27 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un informe por sus cuatro años de gobierno, esto tras realizar una marcha multitudinaria en compañía de simpatizantes desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, lugar desde el que emitió un discurso.

Ya son #4AñosPerdidos, de ocurrencias, de mentiras, excusas y falsas promesas.



4 años de un gobierno que ha provocado décadas de atraso a nuestro país y crisis en todos los sectores.



Hoy en México la gente vive con miedo, sin medicinas y ya no les alcanza para nada. pic.twitter.com/qkBKwJrsui — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 1, 2022

El mensaje se dio casi 6 horas después de caminar rodeado de miles de personas que acudieron a la “Marcha del pueblo”, evento que él mismo convocó para “celebrar” los cuatro años de la llegada de la autodenominada “Cuarta Transformación (4T)”

Durante su discurso, el Jefe del Ejecutivo reiteró que no buscará la reelección en 2024. Además adelantó que se daría un aumentó del 20% en el salario mínimo para el próximo año, hecho que fue confirmado en la misma semana.

En materia de salud, López Obrador aplaudió que en menos de 5 meses se vacunó a todos los adultos mayores en México y agradeció a los trabajadores de la salud por su desempeño durante la pandemia por COVID-19.

Respecto a uno de los temas más señalados por los grupos opositores, es decir, la construcción de la Refinería Olmeca, expresó:

“Que no coman ansias nuestros adversarios: ya va a empezar a refinar gasolina”, advirtió López Obrador a sus detractores políticos, mientras que sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) aseveró que se trataba del “mejor aeropuerto del mundo”.

Imágenes de la marcha de AMLO (Foto: Cortesía / Presidencia)

Bajo este sentido, durante su mensaje, el presidente aprovechó para arremeter en contra de sus detractores:

“En nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna, no se permite la violación a los Derechos Humanos; la autoridad no es cómplice”, acusó el mandatario quien a la par aseveró que en su administración no se venden plazas ni se pacta con ningún grupo criminal.

