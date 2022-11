Eduin Caz preocupó al mostrar que tiene una “bola” en el cuello

El intérprete de "Ya supérame" nuevamente preocupó a sus fans por una protuberancia que presentó en el cuello (Instagram/@eduincaz)

Eduin Caz ha alertado a sus seguidores al mostrar que tiene una “bola” en el cuello. Pese a que no ha dicho por qué tendría esto, se ha mostrado en sus redes cuidado de su garganta.

Alex Kaffie apoyó abucheo a Eduin Caz y Grupo Firme en el Azteca: “Se cae de briago” Para el polémico periodista de espectáculos, no todo el público está dispuesto a pagar un boleto para ver a un cantante beber en el escenario VER NOTA

La noche del 24 de noviembre, el vocalista de Grupo Firme compartió en sus stories de Instagram que tiene inflamado el cuello, cerca de la garganta. Eduin expuso que la “bola” que le salió es dura y le preocupó porque le genera mucho dolor.

“Pues no, no es papada, es una bola que me duele bien cul***, aquí no tengo”, dijo esto último señalando que del lado izquierdo del cuello no tiene la protuberancia.

El cantante se tocó el cuello para demostrar que la protuberancia es dura y que, además, era real (Instagram/@eduincaz)

Horas después, la tarde de este viernes, el cantante volvió a compartir algunas fotografías en sus historias temporales, pero esta vez tapando por completo su cuello con una chamarra.

Los mejores memes a favor y en contra del abucheo de Grupo Firme en el medio tiempo de la NFL Las opiniones de los internautas variaron, pues mientras unos celebraron, otros se quejaron de lo ocurrido en el Estadio Azteca VER NOTA

Pese a que en redes sociales algunos de sus fans se han mostrado preocupados por la salud de Eduin, él solamente compartió un mensaje en el que se dijo positivo a todo lo malo que ha enfrentado en los últimos días.

“Cuando me pasan muchas cosas negativas juntas, siempre pienso que estoy cerrando un ciclo y siempre le miro el lado positivo, ¿cuál es? Simple y sencillamente pienso que el que cerró se terminó por lo cual lo malo tiene que salir y el que comienza viene mejor.

Después de esta fotografía, Eduin no ha vuelto a compartir algo en sus redes sociales (Instagram/@eduincaz)

“Entonces si me fue bien en el pasado, en el que sigue o está por comenzar me va a ir súper increíble. Así que todo positivo, familia”, se lee sobre una fotografía en la que posó sonriente.

Eduin Caz de Grupo Firme reaccionó a abucheos en el Azteca: “Cuando quieran les llenamos el estadio” El líder de la banda de regional mexicano habló de su experiencia durante el partido de la NFL en Ciudad de México, donde recibieron rechiflas por su actuación en el partido entre San Francisco 49ers Vs. Arizona Cardinals VER NOTA

Hasta el momento, Cazares no ha dicho por qué tiene esta inflamación, pero en varias ocasiones ha compartido con sus seguidores que en esta época, debido al clima usualmente presenta diferentes afecciones relacionadas con los pulmones.

Antes de que esto sucediera, hace una semana Eduin Caz también compartió en su cuenta de Instagram que tuvo que recurrir a un tanque de oxígeno debido a que las bajas temperaturas le ocasionan problemas para respirar.

En varias ocasiones Cazares ha evidenciado que a causa de las fiestas que tiene Grupo Firme después de sus conciertos, tiene que ser atendido por su hernia hiatal (Cuartoscuro/Edgar Negrete)

No obstante, recalcó que se encontraba bien de salud y podía continuar con las presentaciones de Grupo Firme.

Entre los diferentes problemas de salud que ha tenido que afrontar el intérprete de Ya supérame está la hernia hiatal que le diagnosticaron el año pasado.

Según dio a conocer Grupo Firme en un comunicado que publicaron el pasado diciembre, después de varios estudios que le realizaron a Caz, encontraron que tiene este tipo de hernia, por lo que debía de mantener reposo, seguir un tratamiento y mantener una dieta balanceada.

Sin embargo, el pasado mayo el cantante confesó que después de uno de sus conciertos en el Foro Sol tuvo que ser hospitalizado ya que se habría excedido en el alcohol que consumió después del evento y su hernia empeoró.

Habría sido tal su malestar debido a las molestias que presentó en el corazón, el pecho, la espalda y el estómago, que se desmayó. Sus compañeros habrían tenido que llamar a una ambulancia para nuevamente ser tratado en un hospital.

En ese entonces dejó claro que las ocasiones que ha llegado a un nosocomio no han sido por haber consumido sustancias ilícitas, sino por su estado de salud, que se complica siempre que bebe demasiado alcohol.

SEGUIR LEYENDO: