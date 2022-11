Fan golpeó a Eduin Caz con un celular durante un concierto; así reaccionó el cantante

El intérprete continuó con su show tras lo ocurrido. (Captura TikTok)

Una vez más Eduin Caz se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un video tomado durante una presentación de Grupo Firme. Y es que dicho fragmento audiovisual dejó al descubierto la agresión que sufrió por parte de un fan mientras deleitaba al público con sus canciones. Las reacciones en contra de la persona que golpeó al vocalista no se hicieron esperar, pues muchos internautas consideraron que su acción estuvo fuera de lugar.

Eduin Caz de Grupo Firme reaccionó a abucheos en el Azteca: “Cuando quieran les llenamos el estadio” El líder de la banda de regional mexicano habló de su experiencia durante el partido de la NFL en Ciudad de México, donde recibieron rechiflas por su actuación en el partido entre San Francisco 49ers Vs. Arizona Cardinals VER NOTA

En redes sociales circula un video donde se pueden apreciar a la agrupación ofreciendo un concierto. La cámara se centró especialmente en Eduin Caz, quien se encontraba muy cerca de quien capturó el momento exacto cuando el vocalista estaba arrodillado sobre el escenario y recibió un golpe en el pecho, muy cerca del rostro, con un dispositivo móvil que habría lanzado un fan.

El impacto desconcertó al intérprete de 28 años, quien sin dejar de cantar tomó el teléfono, lo miró y lo lanzó tras de bambalinas. En el mismo video se logra escuchar la sorpresa que se llevaron quienes estaban en las primeras filas al presenciar la agresión, pero también se alcanzó a percibir que aparentemente una mujer le pidió el teléfono de vuelta.

Los mejores memes a favor y en contra del abucheo de Grupo Firme en el medio tiempo de la NFL Las opiniones de los internautas variaron, pues mientras unos celebraron, otros se quejaron de lo ocurrido en el Estadio Azteca VER NOTA

El audiovisual se viralizó en TikTok, donde usuarios de la plataforma arremetieron en contra de la persona que lanzó su celular. Asimismo, se abrió un debate sobre la verdadera intención que habría tenido dicha fan, pues mientras algunos comentaron que lo habría hecho para llamar la atención de Eduin Caz, otros puntualizaron que seguramente quería que se tomara una foto o video con su móvil.

Tras su éxito han colaborado con estrellas internacionales como Maluma y J Balvin. (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

“¿Quién en su sano juicio va lanzar el celular?”. “Yo creo que más bien quería que callera cerca de Eduin para que levantará el celular y grabar desde su cel”. “La gente deberás se pasan y quieren que el aguante todo pues no”. “Pero coraje que me dio y eso que no me lo aventó a mí”. “Respeto gente, respeto, un golpe duele y la vida te lo va a cobrar triple”, fueron algunas reacciones.

Eduin Caz anunció la dulce espera de su tercer hijo con Daisy Anahy: “Lo mejor ya está sucediendo” Los enamorados que han enfrentado rumores sobre una supuesta separación están más felices que nunca con su familia VER NOTA

Hasta el momento se desconoce cuál fue la verdadera razón por la que la fanática decidió aventar su celular y qué opina el vocalista de Grupo Firme al respecto. Mientras tanto, el propio Eduin Caz reapareció en sus redes sociales para defender su show de medio tiempo en el partido de San Francisco 49ers Vs. Arizona Cardinals que se llevó a cabo el 21 de noviembre en el Estadio Azteca.

En redes sociales se viralizaron videos del inesperado momento que vivió Grupo Firme en e Estadio Azteca. (Foto: Kirby Lee-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY)

Y es que fueron abucheados por gran parte del público: “Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no, pues qué les puedo decir, no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca, así de fácil”, escribió en Instagram.

Asimismo, comentó que quedó muy satisfecho con su número y se sumó a las muestras de cariño para Memo Ochoa por su atajada en el partido de la Selección Mexicana contra Polonia.

“Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron. Pd: @yosoy8a te amo perro soy tu fan (no tiene nada que ver en el tema pero se rifo con ese penal Alv) Posdata: Ya supérame”, escribió.

SEGUIR LEYENDO: