Alex Kaffie apoyó abucheo a Eduin Caz y Grupo Firme en el Azteca: “Se cae de briago”

Eduin Caz fue objeto de abucheos y rechiflas durante su actuación en el medio tiempo del Moonday Night Football (Foto: Instagram)

La noche de este lunes 21 de noviembre, Grupo Firme se presentó en el evento Moonday Night Football de la NFL, llevado a cabo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde se enfrentaron los equipos San Francisco 49ers Vs Arizona Cardinals.

En el encuentro donde se alzaron con la victoria los 49ers, la banda de regional mexicano tuvo una controvertida actuación en el medio tiempo, pues aunque fueron anunciados con entusiasmo, fue gran parte del público que estalló en abucheos y rechiflas que permanecieron durante las tres canciones que la agrupación originaria de Tijuana ejecutó.

Al día siguiente del evento deportivo, fue Eduin Caz, lider del grupo, quien se defendió en su cuenta de Instagram de aquellos quienes le dedicaron rechiflas y gritos desaprobatorios.

“Agradezco con todo mi corazón a los que cantaron y nos gritaron cosas positivas y a los que no, pues qué les puedo decir, no soy moneda de oro. Es difícil abrir una brecha porque te vas a encontrar con piedras y caídas en el camino, pero el que tenga miedo de morir que no nazca, así de fácil”, añadió al pie del post en el que compartió imágenes de su actuación en el llamado “coloso de Santa Úrsula”.

En su mensaje destacó haber quedado satisfecho con la actuación en la que interpretó sus temas Qué importa, Ya supérame y El rey de mil coronas:

“Me voy contento por ser pionero en esto y me voy contento porque sé que al final de cuentas con el público de sus servidores cuando quieran les llenamos el estadio. Bueno me retiro y dejo estas bonitas fotos que me gustaron”, remató el cantante que espera su tercer hijo junto a su esposa Daisy Anahy.

La banda liderada por Johnny y Eduin Caz fue objeto de rechiflas por gran parte de la afición que se congregó en el Estadio Azteca para ver el partido de la NFL (Foto: Instagram)

Esta situación no pasó desapercibida por el periodista Alex Kaffie, quien se lanzó duramente contra el también influencer de 28 años.

Fue en el programa Sale el sol donde los conductores comentaron el notable abucheo casi generalizado del que fue objeto Grupo Firme y también la reacción que tuvo el cantante. Al respecto, la conductora Joanna Vega-Biestro comentó que la respuesta de Eduin fue hecha desde el “ego desbordado”, ya que al final de su mensaje expresó: “Cuando quieran les llenamos el estadio”.

Por su parte, Alex Kaffie añadió que no todo el público está dispuesto a pagar por un espectáculo musical en el que su cantante haga gala de su manera de beber sobre el escenario: “Existe la gente que no va pagar, no va a vitorear, a un señor que se cae de briago en cada presentación”, dijo el polémico periodista de Imagen Televisión.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante, quien también es parte del panel de expertos en espectáculos, no dejó pasar la oportunidad, y aunque se ha declarado un gran admirador de Grupo Firme, secundó a Kaffie al recalcar el asunto del consumo de alcohol: “Creo que es una combinación de muchas cosas. No a todo mundo le gusta que salgan ebrios o salgan borrachos en los conciertos”.

Y es que retomando las palabras de Eduin Caz, quien alguna vez expresó que “Un mexicano es el peor enemigo de otro mexicano”, Ana María Alvarado -también presente en la sala de “Pájaros en el alambre”- aseveró que al músico le hace falta tomar responsabilidad de sus actos y no puede culpar a los medios de comunicación por el rechazo del público.

“Él nos va a echar la culpa, nos va a decir ‘los demás odian el éxito, son como cangrejos, nos jalas’, también él está haciendo cosas que es su responsabilidad, no es odio. Hay que replantearse qué mensaje están dando”, añadió la reportera.

