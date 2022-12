Laura Bozzo celebró la llegada de Dina Boluarte a la presidencia del Perú y condenó el asilo que México habría ofrecido a Pedro Castillo

La peruana celebró la llegada de Dina Boluarte a la presidencia del Perú y condenó el asilo que México habría ofrecido a Pedro Castillo (Fotos: AFP/ REUTERS/ Instagram/@laurabozzo_of)

Laura Bozzo es una de las celebridades de origen peruano que mayor fama posee en México y Latinoamérica, por ello la expectativa sobre su postura política ante lo que ha sido una turbulencia en Perú era más que esperada.

No tardó mucho en reaccionar la presentadora, usando sus redes sociales, para externar y dejar en claro que está más que feliz por la llegada de Dina Boluarte a la presidencia y el arresto de Pedro Castillo, ante severos rumores de un intento de pedir asilo político en tierra Azteca. Mostrando que la solidaridad entre mujeres, forma parte de su ideología, felicitó a la nueva y primera presidenta de Perú.

“Primera mujer presidente de Perú; felicitaciones y que Dios la bendiga”, compartió Laura Bozzo en su cuenta de Twitter, agregando una imagen de la transmisión en vivo desde el Congreso de la República del Perú, donde se le puede ver haciendo la toma de protesta.

Sin embargo, la también nombrada Reina de los Talk Show dejó ver su preocupación desde que el ahora ex presidente trató de dar golpe de Estado. Cerca de las primeras hora del pasado 7 de diciembre, se filtró que Pedro Castillo se dirigía a la Embajada de México junto a su esposa, hijos y el expremier Aníbal Torres, para tratar de no enfrentar la justicia en Perú, idea que no se concretó pero sí provocó que ella lo condenara públicamente.

“Pedro Castillo anuncia el cierre del Congreso | Canal N orando por Perú. Luego del golpe de estado el presidente de Perú ante la falta de apoyo de las fuerzas armadas se dirige a la embajada de México a pedir asilo político”, escribió en primer instancia Bozzo.

Conforme la situación parecía estar en su punto de mayor fricción, agregó otro pensamiento: “El pueblo peruano salió a las calles bloquearon el ingreso a la embajada de México y al aeropuerto, en congreso declaró la vacancia y la policía y fuerzas armadas lograron detener al presidente y evitar se fugara a México”.

Finalmente condenó las acciones del ahora ex líder ejecutivo, agradeció a sus compatriotas por la rápida movilización que tuvieron y su interés por la vida pública del país centroamericano e incluso aseguró que espera que se haga justicia: “En estos momentos y gracias al apoyo del pueblo peruano se logró evitar la fuga del presidente Castillo a México y está detenido con toda su familia, que se haga justicia”, finalizó.

Las declaraciones de la presentadora de Laura en América han generado todo tipo de reacciones, pues algunos internautas cuestionan su postura debido a que ella ha tenido un pasado complicado con las autoridades de su país de origen, así como por el hecho de que se dedica a la industria del entretenimiento. Sin embargo, Bozzo ha ignorado toda respuesta en contra de su persona o su ideología.

“Tu que vas a saber de política y al final ya no vives ahí”. “Lo chistoso es que tú prácticamente tomaste a México como tu asilo político, acuérdate todo lo que pasó en Perú”. “Bien por el apoyo entre mujeres importantes en Perú, no importa que sea ella política y tu te dediques a la tv, las dos siguen teniendo la misma importancia y credibilidad en sus palabras y ningún machito va a venir a cambiar el juego con demeritar lo que dices por hacer un programa de entrevistas”, reaccionaron.

La situación actualmente ha generado que Dina Boluarte se convirtiera en la primera mujer presidenta del Perú, gobernará sin un grupo parlamentario propio que apoye su gestión, por lo que deberá construir cuidadosas coaliciones con miembros del Congreso, que es la institución más desprestigiada en el país sudamericano, según indicaron este jueves varios expertos en política.

