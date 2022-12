Eric del Castillo estalló ante señalamientos de demencia senil tras no reconocer a Kate: “Son ridículos”

El actor enfrentó los señalamientos sobre su estado de salud (Instagram/@katedelcastillo)

Como nunca antes y dispuesto a frenar todo tipo de especulación en su contra, Eric del Castillo estalló ante señalamientos de demencia senil tras no reconocer a su hija Kate, luego de que se difundiera e hiciera viral un video donde ante su encuentro sorpresa expresó un “¿Quién es?”, siendo el inicio de la nueva controversia.

En entrevista con Televisa Espectáculos, el primer actor rompió el silencio y encaró a todos aquellos que han acusado sin fundamentos su actual estado de salud, asegurando que se encuentra mejor que nunca y prueba de ello es su participación en la telenovela Mi Secreto. “Todo me esperaba menos ver a mi hija, aunque siempre cuando vamos a ese hotel siempre me recuerda a mi hija. Venía yo distraído y luego, a veces no veo muy bien y pensé que era una sobrina o algo así porque la vi muy efusiva. Mi propia mujer se sorprendió”, inició.

Tras narrar su versión de los hechos y dar un mayor contexto del porqué de su reacción y el tener que ser ayudado con un “Es tu hija, Kate”, el intérprete de 88 años de edad negó que padezca algún tipo de alteración de la capacidad para recordar, pensar o tomar decisiones, que interfiera en la realización de las actividades de la vida diaria.

El video es muy viral en redes sociales (Captura de pantalla/TikTok)

“Ya me dijeron que estoy enfermo mentalmente, ay, Dios, no se vale, ¿qué ganan? ¿la nota? Son ridículos, porque quedan en ridículo”, agregó.

Sobre los rumores que incluso trascendieron a la supuesta muerte de Eric del Castillo, siendo lo más fuerte dentro de lo generado por el video, el actor de otras producciones como Soy Tu Dueña, Mi marido tiene familia y Nunca te olvidaré aseguró que ya ni le molesta, pues él y su familia saben cuál es su real estado de salud, por lo que las críticas no tiene cabida en su vida.

“Por ahí me andan matando a cada rato, andan diciendo que estoy enfermo. Aquí no puedo bailar, pero yo les bailo con la Sonora Santanera y hago ejercicio. Estoy bien bendito sea Dios, pero a esas personas que me están deseando todo eso, enfermedades y muerte, no le deseo la muerte a nadie, pero recuerden que todo se revierte en la vida, todo el mal se revierte”, externó.

Más de un fan de la familia de famosos a la que pertenece también Verónica del Castillo, ha aplaudido las palabras del primer actor, pues con las recientes declaraciones de Talina Fernández, Queta Lavat, Ignacio López Tarso en incluso las de la misma Silvia Pinal, el tema sobre cómo se tratan a los adultos mayores de la industria del entretenimiento en México ha tomado gran auge.

Kate ha asegurado que su padre es "el amor de su vida" (Instagram/@katedelcastillo)

“No se vale, como dijo él. Al final es una persona de la tercera edad y merece respeto”. “Yo a veces no recuerdo ni qué desayuné y eso no significa que tenga demencia senil”. “Si trabajan que los explotan, si no trabajan que ya están muertos o loquitos, de verdad que la farándula en México está cabr*n”. “Que bueno que los describió con la palabra más correcta que pudo haber encontrado; ‘son ridículos’, esa es la verdad del periodismo de espectáculos en el país y sobre todo en medios intrascendentes que ni deberían tener espacio en televisoras, radio o prensa escrita”, respondieron.

No obstante, cabe recordar que el protagonista de Las sobrinas del diablo sufre de degeneración macular, enfermedad que le causa problemas en los ojos y que actualmente ya está afectando su visión, lo cual podría haber sido el motivo de que no reconociera a Kate.

