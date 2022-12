“No le saque”: la respuesta de Xóchitl Gálvez a AMLO tras no ser invitada a la mañanera

Xóchitl Gálvez remató luego de ser rechazada en la "mañanera de AMLO (CUARTOSCURO/Xóchitl Gálvez)

La senadora de Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió un espacio en la conferencia matutina del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para aclarar su postura con respecto a la entrega de programas sociales, pero no obtuvo respuesta.

Fue por ello que —en conferencia de prensa— la legisladora le expresó al presidente que “no le saque” a la réplica, pues el pasado lunes 5 de diciembre el mandatario federal alegó que Gálvez Ruiz quiere desaparecer los apoyos para adultos mayores.

“Señor presidente, no tenga miedo a la réplica, no tenga miedo a reconocer que se equivocó, no tenga miedo a la verdad, no tenga miedo a una mujer”, expresó la ex delegada de Miguel Hidalgo desde la sala de prensa del Senado de la República.

También, afirmó que el titular del Ejecutivo Federal es un “desmemoriado”, pues en junio del 2020 el presidente prometió derecho de réplica en la conferencia “mañanera”, pero “una vez más mintió”, condenó la senadora.

“No dejaré de levantar la voz ante su intolerancia y autoritarismo. Usted desde Palacio Nacional, con todo el poder y los recursos públicos, lanza calumnias sin oportunidad de defendernos. Deje de mentir”, fueron las palabras de la aspirante a gobernar la Ciudad de México.

El problema se remonta a hace unos días, cuando —durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara— Gálvez Ruíz explicó que los programas de asistencia social deben tener carácter de temporales, para que la población beneficiada pueda “comer de su trabajo”.

Xóchitl Gálvez pidió la oportunidad de hablar en la tribuna de la conferencia mañanera de AMLO. (Cuartoscuro)

Dichas declaraciones fueron interpretadas como la intención de cancelar la entrega de las ayudas económicas, por lo que la militante de Acción Nacional salió a aclarar la controversia.

Sin embargo, luego de desatarse la polémica, la senadora pidió un espacio en la mañanera para esclarecer su postura. “Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido que se eliminen los programas sociales”, expresó a través de un escrito dirigido al presidente.

Dicha solicitud le valió una serie de críticas por parte de la ciudadanía a través de redes sociales, pues diversos usuarios le señalaron que se formara en la fila para asistir a la “mañanera”.

“Le informo, senadora, que para entrar a las mañaneras del presidente no hay lista VIP” y “senadora, la invitamos a formarse desde las 6 am como todos los periodistas y comunicadores. Se va bien abrigada”, fueron algunos de los comentarios dirigidos.

La senadora del PAN había solicitado un espacio en la conferencia matutina para aclarar acusaciones en su contra.

Por su parte, tras no recibir respuesta a horas de que inicie la conferencia, la senadora lo comunicó a través de Twitter. “No tuve respuesta a mi solicitud formal. Qué fácil es para el presidente difamar cuando garantiza el derecho de réplica. Espero tener una respuesta en los próximos días”, expresó.

Entre tanto, Andrés Manuel se manifestó al respecto de la solicitud durante su disertación de este martes 6 de diciembre. “Ella tiene todos los foros. Que vaya con López-Dóriga, con Ciro (Gómez Leyva), con Chumel (Torres), con (Carlos) Alazraki. (...) Que vaya a engañar a otra parte”, aseveró el ejecutivo.

“En el caso de la señora Xóchitl, pues que puse otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte. Y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la fiscalía. Si me obligaran a garantizar el derecho de réplica, lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige, cumpliría yo con eso sin ningún problema, pero que haga su trámite”, declaró.

